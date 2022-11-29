В ЕС снова не смогли договориться о потолке цен на нефть РФ

Опубликовано: 29.11.2022 08:20 , Обновлено: 29.11.2022

В Евросоюзе в понедельник 28 ноября в очередной раз не смогли договориться о потолке цены на российскую нефть. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter, а также агентства Reuters и Bloomberg.

«Договоренности по российской нефтяной квоте среди послов ЕС сегодня нет. Последняя цифра — 62 доллара за баррель. На этой неделе переговоры продлятся», — написал Йозвяк.

При этом, по информации агентств, юридические документы уже прошли согласование. Но, по словам неназванного дипломата, Польша и страны Балтии не согласны с ценой.

Ранее в ЕС также обсуждали потолок в 65 долларов. Однако тогда некоторые страны не согласились на стоимость ниже 70 долларов.

В свою очередь в Брюсселе предложили согласовать переходный период, который должен будет продлиться 45 дней, а также смягчить требования по морским перевозкам нефти. Действие переходного периода будет распространяться на нефть, загруженную до 5 декабря и разгруженную до 19 января.

Кстати, российская нефть, которая торгуется на международных биржах под маркой Urals упал в цене до 51,96 доллара за баррель, сообщило агентство Bloomberg 28 ноября.

Еще недавно нефть марки Brent, международный эталон, сейчас продается примерно по 81 доллару за баррель, в то время как российская нефть ещё недавно продавалась по 66 долларов, сообщило Politico.

Российская нефть упала в цене до 52 долларов

Напомним, в начале октября Евросоюз принял новый, восьмой пакет санкций против РФ. В пакет включили в том числе и потолок цен на российскую нефть. Эта мера должна вступить в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.

ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций