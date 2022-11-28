Российская нефть упала в цене до 52 долларов

Опубликовано: 28.11.2022 18:39 , Обновлено: 04.07.2024

Российская нефть, которая торгуется на международных биржах под маркой Urals упал в цене до 51,96 доллара за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

Нефть марки Brent, международный эталон, сейчас продается примерно по 81 доллару за баррель, в то время как российская нефть ещё недавно продавалась по 66 долларов, [link href=“https://www.politico.eu/article/last-ditch-eu-talks-over-russian-oil-price-cap/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] Politico.

Снижение цены “послужило напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются дипломаты Европейского Союза, торгующиеся по поводу уровня цен, на котором можно ограничить экспорт Москвы”, считают в агентстве Bloomberg.

Напомним, что большинство стран ЕС выступили за уровень цены в 65-70 долларов за баррель (что выше нынешнего уровня), но Польша заблокировала это решение, настаивая на 30 долларах за баррель. Ее поддержал президент Украины Владимир Зеленский, который также потребовал снизить планку до 30 долларов.

ЕС находится под растущим давлением со стороны G7 и США, которые требуют введения санкций. Ожидается, что эта мера вступит в силу 5 декабря, чтобы совпасть с запретом ЕС на морской импорт российской сырой нефти и аналогичным запретом Великобритании на российскую сырую нефть.

По словам нескольких дипломатов ЕС, Польша и страны Балтии настаивают на более суровом, более низком ограничении, в то время как Греция, Мальта и Кипр настаивают либо на более высокой цене, либо на компенсации, чтобы защитить свои судоходные отрасли.

Ранее Телеграф сообщил, что Беларусь и Украина потребовали от российской компании “Транснефть” больше платить с 1 января за транзит нефти в Европу по трубопроводам на своих территориях.

Беларусь и Украина синхронно повысили тариф на транзит российской нефти