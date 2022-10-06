ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций

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Опубликовано: 06.10.2022 12:46 , Обновлено: 27.10.2022

Евросоюз принял новый, восьмой пакет санкций против РФ. Они также распространяются на неподконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей. В пакет включили в том числе и потолок цен на российскую нефть. Об это сказано в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Тамотметили, что ограничения включают в себя запреты на импорт продукции из РФ в ЕС на сумму 7 миллиардов евро. А также на экспорт, которые «еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта».

Потолок цен на нефть

В ЕС сообщили, что вводят ограничение цен на российскую нефть.

«Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка». Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев», — объяснили в ЕК.

Эта мера должна вступить в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.

Новые персональные санкции

На сайте ЕК сказано, что в санкционные список вошли новые физические и юридические лица. В частности:

те, кто «причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным «референдумам» на оккупированных территориях/областях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей».

высокопоставленные и военные чиновники;

компании, «поддерживающие российские вооруженные силы»;

олигархи;

«высокопоставленные военные и пропагандисты, ответственные за подрыв территориальной целостности Украины».

Ранее СМИ писали, что в список могут включить лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, философа Александра Дугина и других:

ЕС решил ввести санкции против Расторгуева, Дугина и российской туалетной бумаги — Politico

Запрет на экспорт

Что касается экспорта, то ЕС решил ввести запрет на уголь (включая кокс), электронные компоненты, которые Россия применяет для оружия, технику для авиации, некоторые химические вещества и стрелковое оружие.

Ограничения на импорт

Вот список того, что ЕС запретил ввозить на свою территорию:

готовую продукцию и полуфабрикаты из стали;

машины и оборудование;

пластмассы;

транспортные средства;

текстиль, обувь, кожу;

керамику;

некоторые химические продукты;

ювелирные изделия не из золота.

IT-cфера и финансы

Кроме всего названного, ЕС решил ужесточить уже существующие ограничения на криптоактивы были ужесточены, запретив все кошельки, учетные записей или услуги хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро).

Также страны договорились не предоставлять России IT-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

А санкции против Беларуси ввели?

Напомним, что ранее Польша и страны Балтии настаивали, чтобы в новый пакет санкций Евросоюза против России, вошли аналогичные ограничения и против Беларуси.

Однако в пресс-релизе ЕК про это ничего не сказано.

В ЕС предложили ввести санкции против белорусского IT