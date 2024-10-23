В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию преемника лидера «Хезболлы» Насраллы

Опубликовано: 23.10.2024 08:33 , Обновлено: 23.10.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 22 октября объявила о ликвидации преемника лидера ливанской военизированной группировки «Хезббола», его двоюродного брата Хашема Сафи ад-Дина. Согласно заявлению израильских военных, он был убит в результате авиаудара по Бейруту в начале этого месяца.

По данным военных, Сафи ад-Дин, которого Госдепартамент США в 2017 году официально включил в список международных террористов, был убит вместе с главой разведывательного подразделения ливанской террористической группировки Хусейном Али Хазимой во время удара израильских ВВС по ливанской столице 4 октября.

Целью того удара в ЦАХАЛ называли подземную штаб-квартиру разведывательной службы “Хезболлы” в Бейруте. По словам израильских военных, она находилась “в самом центре проживания гражданского населения” в южном пригороде ливанской столицы, известном как Дахия.

По данным ЦАХАЛа, в момент нанесения удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения “Хезболлы”, включая других высокопоставленных командиров.

«Хезболла» выбрала преемника убитого Насраллы. Что о нём известно?

Сафи ад-Дин не выходил на связь с момента удара, но только во вторник, 22 октября, ЦАХАЛ смог подтвердить его смерть. В “Хезболле” пока о смерти своего лидера не объявила, сообщило израильское издание The Times of Israel.

“Мы добрались до Насраллы, его преемника и большинства руководства “Хезболлы”. Мы знаем, как добраться до любого, кто угрожает безопасности граждан Израиля”, — прокомментировал смерть Сафи ад-Дина начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

Ранее Telegraf.news рассказал, что о ликвидации самого лидера ливанской “Хезбболы”, который руководил ей почти 30 лет, Армия обороны Израиля сообщила 28 сентября 2024 года. В группировке же пообещали “продолжить борьбу с Израилем” несмотря на смерть своего руководителя.