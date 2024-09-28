ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы

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Опубликовано: 28.09.2024 13:11 , Обновлено: 28.09.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября заявила о ликвидации лидера ливанской военнизированной группировки «Хезббола». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале пресс-секретаря ЦАХАЛа Анны Уколовой.

“Глава террористической организации “Хезболла” Хассан Насралла был ликвидирован вчера посредством удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте”, - сказано в сообщении.

Также Уколова заявила, что ЦАХАЛ ликвидировал командующего южным фронтом “Хезболлы” Али Караки и других командиров организации. “Действуя по точной разведывательной информации, самолеты ВВС Израиля нанесли удар по центральному штабу “Хезболлы”, расположенному под землей, под жилым домом в районе Дахия в Бейруте”, - сказано в сообщении пресс-секретаря Армии обороны Израиля.

По словам Уколовой, атака произошла тогда, когда высшее руководство “Хезболлы” находилось в своей штаб-квартире и было занято “координацией террористической деятельности против Израиля”. “Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным, кто утверждал стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в структуре “Хезболлы”, - заявила представитель ЦАХАЛа.

В свою очередь “Хезболла” смерть своего лидера не подтверждала.

Обновлено Как передала "Русская служба Би-би-си", «Хезболла» подтвердила смерть Хасана Насраллы. В заявлении организации сказано, что лидер «Хезболлы» «присоединился к своим соратникам-мученикам, которыми он руководил почти 30 лет». В этом же заявлении группировка пообещала «продолжить борьбу с Израилем».

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Хасан Насралла, родившийся 31 августа 1960 года, возглавлял «Хезболлу» с 1992 года, то есть 32 года. При нем «Хезболла» была полностью или частично признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле, Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в Евросоюзе, Австралии и Великобритании. Россия и Китай не признали “Хезболлу” террористической организацией.

Под руководством Насраллы группировка неоднократно наносила ракетные удары по территории Израиля.

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Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о ракетной атаке израильской армии вечером 27 сентября и ночью 28-го по центральному штабу группировки «Хезболла» на юге ливанского Бейрута. Предполагалось, что целью ударов мог быть как раз Хасан Насралла. К слову, по распространенной ранее информации источников различных западных СМИ, в том числе агентств AFP и Reuters, Насралла жив и находится в безопасности.

В своем сегодняшнем сообщении Reuters написало, что агентству не удалось оперативно связаться с представителями “Хезболлы” для комментария.

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