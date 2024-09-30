«Хезболла» выбрала преемника убитого Насраллы. Что о нём известно?

Опубликовано: 30.09.2024 07:58 , Обновлено: 30.09.2024

Ливанская шиитская организация "Хезболла" определилась, кто станет преемником их лидера Хасана Насраллы, погибшего в результате точечного авиаудара по пригороду Бейрута в минувшие выходные. Сообщается, что вместо него "Хезболлу" возглавит его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Узнали, чем известен новый лидер ливанских террористов.

По даннымтелеканала AlArabiya, двоюродного брата убитого Хасана Насраллы выбрали в качестве генерального секретаря “Хезболлы” на Совете Шуры (Консультативном совете), состоявшемся в воскресенье, 29 сентября. Ранее он занимал пост главы Исполнительного совета “Хезболлы” и её заместителя.

По словам неназванного источника американской газеты The New York Times, Сафи ад-Дин — один из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров шиитской группировки, которых не оказалось на месте удара Израиля по Бейруту.

По данным AlArabiya, Сафи ад-Дин является зятем бывшего командующего иранским спецподразделением “Аль-Кудс” в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Сообщается, что он очень похож на Насраллу внешне и по манере говорить.

[info_b]Хашем Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Получил образование в Наджафе и Куме, как и Насралла, и стоял у основания “Хезболлы” в 1982 году.

В 1994 году его попросили вернуться в Ливан, чтобы занять пост президента Исполнительного совета “Хезболлы”, сменив Насраллу, через два года после того, как тот был назначен генеральным секретарем партии после убийства Аббаса аль-Мусави.

Считается, что его прочили в преемники Насраллы ещё с 1994 года. В течение всех этих трёх десятилетий он занимался “конфиденциальной информацией”, курировал политические дела “Хезболлы”, оставив заниматься стратегией непосредственно Насралле. Сафи ад-Дина также называют “теневым человеком”, которого обстоятельства “вынудили выйти из тени” после смерти Насраллы.[/info_b]

Как сообщило израильское издание The Times of Israel, ещё в 2017 году Государственный департамент США внёс Сафи ад-Дина в списки террористов, а в июне, будучи главой Исполнительного совета “Хезболлы”, он пригрозил “серьёзной эскалацией” Израилю после убийства одного из командиров ливанской организации. Он также известен как ярый сторонник Палестины в палестино-израильском конфликте, открыто критиковавшего политику США.

Всё ради того, чтобы не начинать наземное вторжение в Ливан?

Ранее Telegraf.news рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ещё одного из лидеров шиитской террористической группировки “Хезболла”. По заявлению пресс-службы, им стал командир “подразделения превентивной безопасности” и заместитель главы исполнительного совета Набиль Каук.

Армия Израиля объявила о ликвидации ещё одного командира «Хезболлы»

The Times of Israel, ссылаясь на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, сообщило, что нанеся в пятницу массированный авиаудар по руководству “Хезболлы”, Израиль тем самым надялся избежать начала наземного вторжения в Ливан.

Целью удара по генеральному секретарю Хасану Насралле и другим высокопоставленным должностным лицам террористической группировки, собравшимся в главном командном центре в пригороде Бейрута Дахие, было “сломить “Хезболлу”, объяснил высокопоставленный чиновник в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот, напомним, категорично отверг предложение западных стран объявить 21-дневное перемирие с “Хезболлой” и заявил, что не прекратит военную операцию, пока страна не достигнет заявленных ранее целей.

«Будем говорить делом, а не словами» — Нетаньяху пообещал продолжить атаки на Ливан «в полную силу»

Израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что израильская разведка раскрыла иранский план по окружению Израиля и уничтожению еврейского государства к 2040 году, а Насралла был в этом плане “краеугольным камнем, которого нельзя было игнорировать”. Он также выразил уверенность в том, что Насралла для шиитской группировки был “незаменимым человеком”, поэтому его ликвидация была столь важна для израильских властей.