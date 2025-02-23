В одной из больниц США мужчина захватил заложников и начал стрелять — пострадало 6 человек

Опубликовано: 23.02.2025 13:35 , Обновлено: 23.02.2025

В субботу, 22 февраля, в американском городе Йорк штата Пенсильвания неизвестный напал на сотрудников больницы, взяв несколько из них в заложники. В ходе перестрелки пять человек получили ранения, а один из полицейских погиб. Впоследствии нападавшего ликвидировали.

Вооружённый мужчина вошёл в одну из больниц Пенсильвании, где захватил в заложники несколько сотрудников отделения интенсивной терапии, в результате чего медсестра, сторож и врач были серьёзно ранены. Далее нападавший проник в коридор, где вступил в перестрелку с полицией, удерживая при этом заложницу.

В результате борьбы погиб офицер полиции Эндрю Дуарте. Ещё двое сотрудников охраны правопорядка получили ранения, однако их состояние оценивается как стабильное. То же самое касается и медработников — их здоровью также ничто не угрожает, передала британская газета The Guardian.

По данным издания, стрелка тут же ликвидировали. Им оказался 49-летний Диогенес Архангель-Ортис, который ранее обращался в эту же больницу по медицинским причинам (каким именно, неизвестно). Возможные мотивы его действий установить пока не удалось, сообщили в полиции.

Между тем в этот же день на авиабазе “Киртланд” ВВС США в штате Нью-Мексико также произошла стрельба, в результате которой один военнослужащий погиб, а другой получил ранение. По официальным данным, первый скончался на месте происшествия, а второго доставили в госпиталь и спустя время выписали. Представители командования заверили, что угрозы для окружающих нет.

Ранее Telegraf.news писал, что в середине декабря 2024 года в здании парламента самопровозглашённой Абхазии произошла стрельба, в результате которой были ранены два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Чуть позже местный Минздрав сообщил, что от полученных ранений последний скончался.

В парламенте Абхазии депутаты устроили стрельбу — один из них скончался

Также мы рассказывали, что в декабре прошлого года 15-летняя девочка устроила стрельбу прямо в классе в христианской школе Abundant Life в штате Висконсин, США. Её жертвами стали два человека — один одноклассник и их учитель. Ранения получили ещё шесть человек.

В США 15-летняя девочка устроила стрельбу в школе – 3 человека погибли