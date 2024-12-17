В США 15-летняя девочка устроила стрельбу в школе – 3 человека погибли

Опубликовано: 17.12.2024 07:56 , Обновлено: 17.12.2024

В понедельник, 16 декабря, 15-летняя девочка устроила стрельбу прямо в классе в христианской школе Abundant Life в штате Висконсин, США. Её жертвами стали два человека - один одноклассник и их учитель. Ранения получили ещё шесть человек.

По данным агентства Reuters, в христианской школе, в которой произошёл трагический инцидент, обучаются порядка 420 учеников от дошкольного возраста до 12-го класса. Стрельба произошла примерно через три часа после начала учебного дня.

Как рассказал начальник полиции Мэдисона Шон Барнс в ходе вечерней пресс-конференции, о стрельбе в школе сообщил 7-летний ученик второго класса, который первым дозвонился в службу 911.

Стрелком оказалась ученица школы, которую полиция опознала как Натали Саманта Рапноу. По данным полиции, 15-летняя школьница сначала открыла стрельбу по одноклассникам, а затем пустила себе пулю в голову. Подоспевшие на место преступления медики попытались её спасти, но от полученной травмы девушка скончалась по дороге в больницу.

Что до других пострадавших, то ещё двое учеников, по данным полиции, находятся в критическом состоянии с опасными для жизни ранениями. Ещё один учитель и трое учеников, получивших ранения, по оценкам медиков, выживут.

Мотивы стрелка пока полиции не понятны. Правоохранители уже связались в родителями подростка и те, по словам полиции, сотрудничают со следствием. Других подробностей там пока не раскрывают.

Остаётся открытым и вопрос о том, как школьница смогла заполучила пистолет. По словам Барнса, полиция пока не усматривает в этом вины родителей.

Агентство Reuters обратило внимание на то, что стрельба в Висконсине произошла через 12 лет и два дня после одного из самых громких школьных расстрелов в истории США: бойни в начальной школе Сэнди Хук в Ньютауне, штат Коннектикут. Тогда 20-летний мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой, расстрелял на территории учебного заведения 20 школьников и шестерых взрослых сотрудников школы.