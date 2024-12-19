В парламенте Абхазии депутаты устроили стрельбу — один из них скончался

Опубликовано: 19.12.2024 14:32 , Обновлено: 19.12.2024

Сегодня днём в здании парламента самопровозглашённой Абхазии произошла стрельба, в результате которой были ранены два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Чуть позже местный Минздрав сообщил, что от полученных ранений последний скончался.

По данным информационного агентства Абхазии “Апсныпресс”, Кана Кварчия ранили в руку. На данный момент ему оказывается вся необходимая помощь в реанимации Республиканской больницы. Что касается Вахтанга Голандзия, то он скончался от полученных ранений. По информации Telegram-канала “Абхазия-Центр”, пуля попала ему в голову.

На место случившегося выехала следственно-оперативная группа. Исполняющий обязанности министра МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что в совершении преступления подозревается другой депутат — Адгур Харазия, который, по его словам, тут же “скрылся с места происшествия”.

По словам заместителя генерального прокурора Абхазии Руслана Тыркбы, в ходе проведения заседания комитета по экономической политике в парламенте между депутатами произошёл конфликт. Что именно стало темой обсуждения, он не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что президент самопровозглашённой Абхазии Аслан Бжания объявил об отставке после достижения договорённостей с оппозицией. Это подтвердила его пресс-служба.

Президент Абхазии объявил об отставке под давлением оппозиции. Но есть нюанс