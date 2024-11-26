Оппозиция устроила драку в парламенте Сербии. Из-за чего?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.11.2024 09:02 , Обновлено: 26.11.2024

В понедельник, 25 ноября, в парламенте Сербии представители оппозиции устроили настоящую драку с депутатами от правящей партии. Спровоцировали потасовку между парламентариями горячее обсуждение трагического инцидента в городе Нови-Сад, где из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожной станции погибли 15 человек.

Представители оппозиции настаивали на детальном обсуждении трагедии, чтобы выяснить и наказать тех, кто несёт прямую ответственность за происшествие, унесшее жизни 15 человек. Около 80 представителей оппозиции подали формальное прошение на обсуждение этого вопроса, однако спикер парламента в этом отказал.

Депутаты правящей партии, имеющей большинство в законодательном органе Сербии, настаивали на том, чтобы отложить обсуждение этого вопроса и попытались вернуться к голосованию по проекту закона о государственном бюджете на следующий год.

Оппозиция вывесила в зале заседания баннер с красным отпечатком руки и надписью “кровь на ваших руках”. Правящая партия ответила баннером, обвиняющим оппозицию в стремлении развязать “войну, в то время как Сербия хочет работать”.

До рукоприкладства между депутатами дошло тогда, когда обе стороны попытались отобрать баннеры друг у друга. Поскольку в зале заседания присутствовало большое число журналистов, кадры потасовки разлетелись по Сети.

Президент Сербии Александр Вучич уже осудил парламентариев за потасовку, возложив ответственность за неё на оппозицию. Он заявил, что не потерпит “ежедневных издевательств” и “дикого поведения” оппозиции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сербском городе Нови-Сад 1 ноября обрушился бетонный навес здания железнодорожного вокзала. В результате число жертв инцидента достигло уже 15 человек, несколько десятков пострадали.

В сербском Нови-Саде обрушился навес вокзала — известно о 13 погибших

Происшествие спровоцировало массовые уличные акции протеста. Так, вечером 5 ноября на улицы Нови-Сада вышли тысячи человек, потребовав отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, а также мэра города.

Тысячи сербов вышли на улицу, требуя отставки премьера. Чем недовольны?