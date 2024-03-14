В Белгородской и Курской областях сообщили о боях ВС РФ с "украинскими диверсантами". Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2024 13:46 , Обновлено: 14.03.2024

Российские военкоры рассказали о боях с "украинскими диверсантам" в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Нападавшие подтвердили информацию и дали подробности.

Как сообщил Telegram-канал Mash, около 9:40 (мск) украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. По информации источника, бои шли в районе села Сподарюшино.

Военкор Александр Коц привел слова “непосредственного участника боев”: “Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО [реактивная система залпового огня]. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой. Обстановка напряженная”.

Как сообщил Коцу источник, в боях принимают участие в том числе “подразделения Минобороны”.

По данным Telegram-канала Shot, “12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожено у границы с Белгородской областью”. Всего же нападали около 30 человек, написали в канале.

Информация от официальных лиц

О боях с “украинскими диверсантами” около поселка Теткино написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в боях участвовали ВС РФ и Пограничная служба ФСБ.

По сообщению Минобороны России, российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России около Сподарюшино в Белгородской области и уничтожили до 195 украинских солдат, а также пять танков.

Что сказали нападавшие

Боец “Русского добровольческого корпуса” (РДК, в Беларуси его ресурсы признаны экстремистскими) Илья Богданов рассказал о взятых пленных. «Пленные [россияне] есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне», - сообщил он Telegram-каналу “Можем объяснить”.

По словам Богданова, подразделение продвинулось «на несколько десятков километров» вглубь России. Операцию готовили несколько месяцев, в боях участвуют вернувшиеся с авдеевского фронта отряды.

Боец добавил, что у РДК потерь в Белгородской области нет, а у России они есть как в живой силе, так и в технике.

Богданов также анонсировал новые рейды на территорию РФ: «У нас есть большое количество разных сценариев в разной степени готовности».

13 марта легион “Свобода России”, РДК и “Сибирский батальон” (их ресурсы признаны в Беларуси экстремистскими) анонсировали удары по российским городам Белгород и Курск.

Российские отряды, воюющие за Украину, предупредили жителей Белгорода и Курска об ударах

12 марта эти военные формирования попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России заявили, что они совместно с пограничной службой ФСБ пресекли попытку прорыва.

Отряды россиян, воюющих за Украину, попытались проникнуть в РФ. Что известно?