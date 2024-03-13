Российские отряды, воюющие за Украину, предупредили жителей Белгорода и Курска об ударах

Опубликовано: 13.03.2024 14:32 , Обновлено: 13.03.2024

Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Сибирский батальон" (их ресурсы признаны в Беларуси экстремистскими) анонсировали удары по российским городам Белгород и Курск.

В совместном заявлении формирования заявили, что из-за обстрелов украинских городов с территории Белгорода подразделения “вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям в Белгороде и Курске”. Авторы обращения добавили, что “обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться”.

“Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины”, - призвали вооруженные организации.

За 23 минуты до публикации заявления легиона “Свобода России”, РДК и “Сибирского батальона” губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал о ракетной опасности в регионе.

“Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие”, - написал в Telegram он.

12 марта легион “Свобода России”, “Русский добровольческий корпус” (РДК) и “Сибирский батальон” попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России заявили, что они совместно с пограничной службой ФСБ пресекли эту попытку прорыва.

Отряды россиян, воюющих за Украину, попытались проникнуть в РФ. Что известно?