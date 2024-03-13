Российские отряды, воюющие за Украину, предупредили жителей Белгорода и Курска об ударах
Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Сибирский батальон" (их ресурсы признаны в Беларуси экстремистскими) анонсировали удары по российским городам Белгород и Курск.
В совместном заявлении формирования заявили, что из-за обстрелов украинских городов с территории Белгорода подразделения “вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям в Белгороде и Курске”. Авторы обращения добавили, что “обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться”.
“Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины”, - призвали вооруженные организации.
За 23 минуты до публикации заявления легиона “Свобода России”, РДК и “Сибирского батальона” губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал о ракетной опасности в регионе.
“Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие”, - написал в Telegram он.
12 марта легион “Свобода России”, “Русский добровольческий корпус” (РДК) и “Сибирский батальон” попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России заявили, что они совместно с пограничной службой ФСБ пресекли эту попытку прорыва.
Отряды россиян, воюющих за Украину, попытались проникнуть в РФ. Что известно?