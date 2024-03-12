Отряды россиян, воюющих за Украину, попытались проникнуть в РФ. Что известно?

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Опубликовано: 12.03.2024 14:04 , Обновлено: 12.03.2024

В российских Telegram-каналах утром 12 марта сообщили, что в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ начались бои между российскими военными и вооруженными отрядами, которые воюют на стороне Украины. Позже информацию подтвердило Минобороны России.

«Русский добровольческий корпус», «Сибирский батальон» и легион «Свобода России» (в Беларуси их ресурсы признаны экстремистскими), которые выступают на стороне Украины, заявили, что перешли границу России и вошли на территорию Белгородской и Курской областей.

Похожую информацию дали российские военкоры. Telegram-канал WarGonzo написал, что “противник в количестве около 50 человек двигался к Белгородской области, но был вовремя обнаружен средствами аэроразведки”. После огневого воздействия со стороны ВС РФ, как рассказал источник, отряды отступили.

“Действовали, вероятнее всего, террористические подразделения так называемых РДК и «Сибирского батальона», работающие под началом ГУР [Минобороны Украины]”, - предположил WarGonzo.

Об атаке на Белгородскую область также сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, “с утра враг предпринял попытку прорыва”, а российские войска уничтожили три бронетранспортера противника.

Руденко также рассказал о попытке прорыва границы в районе Курской области. “Часть сил противника были уничтожены, остальные отошли”, - написал корреспондент.

Официальная информация сторон

В 12.39 (мск) информацию о нападении подтвердило Минобороны России. “Сегодня утром подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях”, - рассказали в ведомстве.

В частности, по информации МО РФ, около трех часов утра (мск) украинские военные формирования при поддержке танков и бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях в районе Белгородской области.

“Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен”, - сообщили в оборонном ведомстве РФ.

От украинской стороны случившееся прокомментировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, отряды, в которых состоят российские граждане, действуют абсолютно автономно и самостоятельно.

Ранее Телеграф писал о заявлении Министерства обороны России, в котором ведомство сообщило о массированной атаке беспилотников со стороны Украины в ночь с 11 на 12 марта.

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