Уже 912 людей погибли в Турции от землетрясения

Опубликовано: 06.02.2023 13:24 , Обновлено: 06.02.2023

По последним данным число погибших от землетрясения в Турции увеличилось до 912 людей. Такую цифру озвучил президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, 5 383 человека были ранены и добавил, что не может предсказать, насколько вырастет число жертв, передает Aljazeera.

В свою очередь в Сирии от землетрясения погибли, как минимум, 386 человек и около 1000 пострадали.

Землетрясение, произошедшее в Турции и Сирии 6 февраля, стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,8.

К слову, по данным Геологической службы США (USGS), число погибших в результате землетрясения силой 7,8 балла в Турции и Сирии может достигнуть 10 000 человек.

Ранее Телеграф писал, что в сети появились видео, как в городе Шанлыурфа в Турции 7-этажное здание складывается как карточный домик после землетрясения.