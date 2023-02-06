Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии может достигнуть 10 000

Опубликовано: 06.02.2023 13:16 , Обновлено: 06.02.2023

Число погибших в результате землетрясения силой 7,8 балла, которое произошло на юге Турции и на севере Сирии, может достигнуть 10 000 человек. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

В своем отчете эксперты заявили, что существует 47%-ая вероятность того, что число погибших может составлять от 1000 до 10 000 человек.

Также, по данным USGS, вероятность того, что число погибших достигнет от 100 до 1000 составляет 27% , а от 10 000 до 100 000 — 20%.

[info_b]Оценки Геологической службы США основаны на моделировании, которое оценивает воздействие землетрясения путем сравнения населения, подвергшегося воздействию каждого уровня интенсивности сотрясения, с потерями со смертельным исходом, основанными на прошлых землетрясениях, поразивших этот район.[/info_b]

Как сообщили в Associated Press, в Турции и Сирии в результате землетрясения погибло 640 человек.

Еще тысячи человек получили ранения, поисково-спасательные группы продолжают поиски выживших.