Появилось видео, как Турции многоэтажный дом складывается из-за землетрясения

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2023 13:00 , Обновлено: 06.02.2023

В сети появились видео, как в городе Шанлыурфа в Турции 7-этажное здание складывается как карточный домик после землетрясения.

Пока неясно, был ли кто-то в здании на момент обрушения. Судя по видео, оно произошло уже после землетрясения.

Смотрите видео:

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Тем временем, по оценкам Геологической службы США (USGS), число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, на юге Турции и севере Сирии, может достигать 10 000 человек.

В своем отчете о катастрофе, произошедшей этим утром, Геологическая служба США заявила, что с вероятностью 47% число погибших может составлять от 1000 до 10 000 человек. По сравнению с 27% вероятностью того, что число погибших достигнет от 100 до 1000, и 20% вероятностью того, что он достигнет от 10 000 до 100 000.