Узбекистан приостановил обслуживание российских карточек «Мир»

🔄 Обновлено

Опубликовано: 23.09.2022 10:09 , Обновлено: 15.11.2024

В Узбекистане с 23 сентября перестали обслуживать российские банковские карты «Мир». Об этом сообщили в процессинговом центре UZCARD.

Там объяснили свое решение «проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD». Когда обслуживание восстановят, в центре не сообщили.

Обновлено Как уточнили журналисты РБК, карты «Мир» в Узбекистане все же работают, но за рубежом процессинговый центр UZCARD их не обслуживает.

Кроме того, приостановлено обслуживание кобейджинговые карт UZCARD – «Мир» за рубежом. Но в Узбекистане они работать должны.

Напомним, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило на прошлой неделе, что оно готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России.

После этого крупнейшие турецкие банки Turkiye Is Bankasi и DenizBank 19 сентября объявили, что частично или полностью отказываться от работы с банковскими картами российской системы «Мир».

Турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир»

Затем стало известно, что, как минимум, три казахстанских банка объявили, что полностью или частично отказались обслуживать российские банковские карточки «Мир». Во вьетнамском банке BIDV сообщили об аналогичном решении.

Банки Казахстана перестали обслуживать российские карты «Мир»