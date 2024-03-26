Теракт в Москве. Дрессировщик Куклачёв призвал бомбить Европу, а Медведев призвал "убить всех"

Опубликовано: 26.03.2024 10:47 , Обновлено: 04.07.2024

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв прокомментировал теракт, который недавно случился в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Юморист заявил, что Россия должна дать мощный отпор всем, кто стоит за "уничтожением чистого и прекрасного". А Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал "убить всех".

“Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень всё ясно”, — рассказал на пресс-конференции Куклачёв.

Мужчина добавил, что такие трагедии, наоборот, “поднимают народный дух” и призвал “собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе”, передаёт издание “Московский комсомолец”.

По его словам, против России ополчился весь западный мир, а мусульманский, наоборот, встал на защиту. Куклачёв добавил, что нельзя доверяться “людям нечестивым, грязным и равнодушным”.

“Мы еще жёстче должны с ними разговаривать, не щадить”, — заявил он. “Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?”

Советский клоун и дрессировщик отметил, что “в европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское”. По его словам, западные власти только тогда “осознают, что мы не щенки”, когда поймут, что к ним может прилететь сибирская ракета.

Параллельно на тему случившегося под Москвой высказался и Дмитрий Медведев, который призвал в своих соцсетях “всех убить”.

“Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех”, — написал в официальном Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России.

Ранее Telegraf.news писал, что на “Всемирном фестивале молодёжи” в Краснодарском крае в РФ Дмитрий Медведев заявил, что “Украина — это Россия”. Также во время выступления он продемонстрировал зрителям коллаж из мемов про западных лидеров.

«Украина — это, безусловно, Россия» — Медведев заявил, что среди властей Украины «нет людей»