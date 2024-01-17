В России под Ростовом взорвался полиэфирный завод

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Опубликовано: 17.01.2024 13:42 , Обновлено: 17.01.2024

В поселке Гидропривод Ростовской области загорелся завод по производству полиэфирного шпательного волокна. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Очевидцы слышали звук взрыва.

Над заводом вырос столб черного дыма.

«В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Обстановка уточняется», – сообщилив пресс-службе ГУ МЧС.

Издание «КВУ Шахты» написало, что очевидцы слышали звук взрыва.

По словам депутата Госдумы от Ростовской области Екатерины Стенякиной, пострадали два человека, они госпитализированы.

Пожар прокомментировал глава региона Василий Голубев. Губернатор опроверг предположение об атаке завода дронами:

«Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работала, – заявил Голубев. – Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС».

[info_b]Завод поселке Гидропривод начал работать в июне 2023 года. Это первое предприятие в России, на котором производят полиэфирное шпательное волокно – материал используют для набивки мебели, пледов, курток и теплых пальто. Ранее сообщалось, что завод в Ростовской области закроет 60% потребности России от волокна и снизит зависимость от импорта».[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что ночью 17 января в Одессе И Харькове звучали взрывы, прилетели беспилотники и ракеты. А в России «пресечена атака с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа в Белгородском районе».

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