ВСУ впервые применили гибридную установку ПВО – УкрСМИ. Это как?

Опубликовано: 17.01.2024 18:45 , Обновлено: 17.01.2024

Во время отражения ночной атаки российских беспилотников украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин на брифинге в Давосе. Подробности не раскрыл, но дал понять, что речь идет о совмещении западных установок с советскими ракетами и наоборот.

ВСУ этой ночью впервые применили гибридную установку противовоздушной обороны, уничтожив ею «Шахед» на расстоянии 9 километров, сообщил Камышин.

«У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и мы все эти системы уже развернули на поле битвы», – сказал министр.

Однако заметил: «На то, чтобы сделать полностью свою установку ПВО, уйдут годы».

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СМИ предположили, что речь идет о проекте FrankenSAM, в котором советские ЗРК «Бук» и РЛС совмещены с американскими ракетами.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

Ранее Телеграф писал, что ночью 17 января в Одессе звучали взрывы – в город прилетели беспилотники. А по словам главы администрации Харькова, по городу ударили двумя ракетами С-300 со стороны Белгорода, «13 пострадавших». И в Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что ночью и утром 17 января была «пресечена атака с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа в Белгородском районе».

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