Украинцы показали видео ближнего боя и прорыва на HMMWV в Херсонской области

🎥 Видео

Опубликовано: 06.10.2022 07:08 , Обновлено: 06.10.2022

В соцсетях появилось видео, где украинские танк и военные внедорожники HMMWV осуществляют прорыв сквозь оборонительные порядки россиян в Херсонской области.

“Еще впечатляющее видео прорыва мобильной группы украинских военных на Херсонщине. HMMWV при поддержке танка ВСУ. Подразделение специальных операций Вооруженных Сил ведет огонь на скорости и вступает в бой прямо с колес”, - сообщил украинский журналист Цаплиенко подробности происходящего на видео.

https://twitter.com/svitvik1/status/1577739191483613205?s=20&t=m91SI0Lg4vU-KfA41j6Xnw

Российские военкоры рассказали, в свою очередь, что тактика прорыва на внедорожниках стала излюбленной у украинцев, благодаря своей эффективности.

https://twitter.com/ukrukrukr888/status/1577774128303570947?s=20&t=tp61gk82e3JiQ0GKHvOtiA

“ВСУ действовали по уже отработанной тактике применения штурмовых групп на бронемашинах повышенной проходимости для прощупывания обороны российских войск в местах стыка обороняющихся подразделений. Противник в полной мере пользуется разреженностью оборонительных порядков российских войск”, - сообщил тг-канал Рыбарь, не уточнив, почему понимая тактику ВСУ российские военные ничего не могут ей противопоставить.

https://twitter.com/Feher_Junior/status/1577765795622539264?s=20&t=m91SI0Lg4vU-KfA41j6Xnw

https://twitter.com/OSINT_Eye_/status/1577478209628962817?s=20&t=m91SI0Lg4vU-KfA41j6Xnw

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