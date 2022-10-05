🎤 Мнение

Опубликовано: 05.10.2022 17:00 , Обновлено: 04.07.2024

Белорусский политический обозреватель Петр Кузнецов, проанализировав последние события, связанные с войной в Украине, рассказал, почему Киев и НАТО не боятся угроз России и легко могут побить ее «последний козырь» в виде ядерного потенциала.

Он собрал в одну картину последние события в Украине и России — мобилизацию, угрозы ядерным оружием, наступление-отступление в Херсонской области, подача заявки в НАТО… И охарактеризовал все происходящее как хаос.

Кузнецов отметил, что, во-первых, в России «никто, включая Пескова, не может точно сказать, где находится граница РФ». А во-вторых, оказалось, что «мобилизацию мало объявить, ее надо еще суметь провести». По его словам, «появились серьезные сомнения, что России в ее нынешнем виде и в состоянии вообще по силу снарядить реально большую армию. Армию, а не толпу».

Особое внимание он обратил на то, что «лидеры разношерсных сил», например, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК Вагенр Евгений Пригожин «подали и вполне политический голос», а именно, «наехали на ставленника Путина генерала Лапина».

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«Теперь представьте, если противоречия и грызня формирований и ВС выплеснулась на такой уровень, что происходит на местах и на передовой среди самых обычных бойцов?» — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, «то, какой хаос, разлад и дезорганизация существуют с российской стороны на фронте, нам лучше всего показывают своими успехами ВСУ».

«То, на что войска Москвы тратили месяцы, огромное количество жизней бойцов и не меньшие запасы артиллерийских снарядов, отвоевывается за считанные дни», — подчеркнул аналитик.

Еще одна тема обозревателя — подача Украиной заявки в НАТО. Он считает, что реакция главы Альянса, США и других западных стран «была лучшей из всех возможных». Он не согласен с теми, кто воспринял ее как «зраду»:

«А как надо было? Порвать на себе рубаху и сказать: «Завтра Украина с нами и 5-я статья»? Россия только этого и ждала: буквально мгновенно все купленные СМИ и лоббисты, вся левизна Европы хором запели бы песню о том, как Запад (и только Запад) ставит мир на грань ядерной катастрофы, и союзные Киеву западные правительства столкнулись бы с таким давлением, которому трудно было бы противостоять. Вместо этого мы увидели твердую и непоколебимую позицию – поддержка будет продолжаться».

Кузнецов убежден: «все это в паззле – картина неминуемого поражения».

«РФ удивительно последовательно превращает все свои преимущества в слабые места. Десятилетия энергетических сверхприбылей (преимущество) ушли в дворцы и яхты, а армия оказалась только для парадов. Однако эту армию боялся весь мир (преимущество) и охотно танцевал под дудку Путина – нет, надо было влезть в активную войну и обнулить и этот фактор. Наличие больших людских ресурсов (преимущество)? Использование их через мобилизацию в том виде, в котором наблюдаем – исключительно утилизация. Энергетическая зависимость Европы от Кремля (еще одно преимущество) стала предметом шантажа, в результате чего уже к следующему сезону так же уйдет в отрицательные значения», — объяснил политобозреватель.

По его мнению, ядерный потенциал остался последним реальным козырем Москвы. А точнее, «представление мира о том, что это – страшно».

«Однако мы видим, что НАТО (да, в том числе в той самой реакции на заявку на вступление от Украины) – спокойно, сдержано, но и как никогда твердо говорит: вы можете грозить чем угодно, а мы продолжаем линию на поддержку Киева до безоговорочной победы. Очень похоже на то, что там знают что-то, чего не знаем мы. И последний козырь так же имеет все шансы быть битым…» — резюмировал эксперт.

К слову, представители Белого дома и Конгресса США предупредили власти Украины, что им предстоит решающая битва за возвращение территорий на юге страны до того, как наступит зима. Об этом написало издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники во властных коридорах США.Столтенберг

FT: США предложили Украине начать решающую битву с Россией до зимы. Что ответил Киев?