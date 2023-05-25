Украинцы показали видео атаки на российский корабль морскими беспилотниками

🎥 Видео

Опубликовано: 25.05.2023 17:23 , Обновлено: 25.05.2023

В украинских телеграм-каналах 25 мая распространили видеозапись, на которой, как утверждается, морской беспилотник приблизился к российскому кораблю и взорвался.

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Украинские СМИ опубликовали видео, как утверждается, поражения 24 мая российского разведывательного корабля “Иван Хурс” дроном-катером. Съемка шла с катера, атаковавшего корабль. Он приблизился к военному судну, после чего видео оборвалось.

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По словам Антона Геращенко, советника главы МВД Украины, российская сторона обманула, заявив, что их корабль “Иван Хурс” остался безнаказанным.

“Два беспилотника им действительно удалась подбить на подходе, а вот третий взорвался прямо у борта корабля и очень серьезно его повредил, - утверждает он. - Ждем видео последствий очередного “ничего не произошло” от Конашенкова”.

В свою очередь Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения одного из таких катеров, атаковавших судно. В ведомстве заявили, что ВСУ «безуспешно пытались атаковать» тремя беспилотниками корабль, выполнявший задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все они «были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля».

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Напомним, ранее Телеграф писал, что рано утром 24 мая был атакован российский корабль. В нейтральных водах акватории Черного моря три морских беспилотника атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс». Тогда Минобороны РФ утверждало, что все дроны были уничтожены.

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