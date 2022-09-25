"Украинцы перехитрили Путина" - Премьер Великобритании Трасс пообещала Киеву помочь победить Москву

Опубликовано: 25.09.2022 19:49 , Обновлено: 25.09.2022

Решение Владимира Путина о мобилизации россиян для участия в СВО в Украине означает, что Киев "перехитрил" российского президента, заявила в интервью CNN премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Недавно вступившая в должность главы правительства Великобритании Лиз Трасс рассказала в [link href=“https://edition.cnn.com/2022/09/25/politics/liz-truss-jake-tapper-full-interview-intl/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] эфире [/link] CNN в передаче “State of the Union”, что Владимир Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, “потому что он не побеждает”.

“Он совершил стратегическую ошибку, вторгшись в Украину”, - заявила Лиз Трасс в своем первом интервью американской телекомпании, которое вышло в эфир в воскресенье.

“Я думаю, что украинцы перехитрили его. Мы видели, как украинцы продолжают отбиваться от российского наступления. И я думаю, что он не ожидал такой сильной реакции со стороны свободного мира”, - считает британский премьер.

На вопрос, как западные лидеры должны реагировать, если Путин усилит военную активность на Украине, Лиз Трасс заявила, что они “не должны слушать его бряцание оружием и его фальшивые угрозы”.

“Вместо этого, что нам нужно делать, так это продолжать вводить санкции в отношении России и продолжать поддерживать украинцев”, - была настойчива Лиз Трасс.

“Если Путину будет позволено добиться успеха, это не только пошлет ужасный сигнал в Европу и, конечно, создаст огромные угрозы для самого украинского населения, но и послужит сигналом другим авторитарным режимам по всему миру, что это в какой-то степени приемлемо… вторгнуться в суверенную страну”, - заявила британский премьер.

“Вот почему так важно, чтобы мы оставались решительными, не прислушивались к бряцанию оружием, которое мы слышим от Путина, и продолжали поддерживать украинцев до конца… Я знаю, что президент Байден абсолютно предан делу с точки зрения США. Мы тесно сотрудничали с нашими американскими союзниками, с G7, и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не одержит верх”, - пообещала Лиз Трасс.

Россия продолжает испытывать международное давление из-за войны в Украине не только со стороны Запада. Даже недавние союзники отказываются безпрекословно поддерживать ее. Китай тоже держит дистанцию.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос, испытывает ли Кремль давление Китая в вопросе войны в Украине: «Вы можете сказать своим читателям, слушателям, зрителям, что я уклонился от ответа на ваш вопрос».

А ещё ранее глава МИД РФ обвинил Запад в том, что Россия вторглась в Украину и развязала там войну.

“Официальная русофобия на Западе беспрецедентна, ее масштабы гротескны Они без колебаний заявляют о намерении не только нанести военное поражение нашей стране, но и уничтожить Россию”, — пожаловался Сергей Лавров с трибуны ООН.

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