Украинцы отбросили россиян под Бахмутом - NYT

Опубликовано: 06.03.2023 21:11 , Обновлено: 04.07.2024

Издание The New York Times (NYT) сообщило, что украинские военные в субботу, 4 марта, провели контрнаступление под Бахмутом и смогли отбросить россиян от важной трассы в районе Константиновки.

“В минувшие выходные сотни военнослужащих присоединились к контрнаступлению, предпринимая атаки с земли и обстреливая российские позиции артиллерией с окружающих холмов”, - рассказало издание.

Операция прошла успешно, и помогла сохранить линию снабжения, которая не только помогала украинским солдатам сдерживать российское наступление в течение нескольких месяцев, но и может стать маршрутом отхода для них, если они решат отступить.

В то же время, успех на выходных вдохновил уставших украинских защитников на дальнейшую борьбу. “Я уверен, что Бахмут удержится”, - сказал в интервью NYT полковник Евгений Межевикин, командир объединенной тактической группы, воюющей в Бахмуте.

“У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач, стоящих перед командованием, будь то удержание города или нанесение врагу максимальных потерь”, - считает украинский командир.

Ранее Россия бросила десятки тысяч недавно мобилизованных военнослужащих в масштабное наземное наступление, чтобы взять город. Украина же использовала все тактики, с трудом усвоенные за год войны, чтобы удержать позиции и нанести захватчикам максимальные потери.

Видимо, локальная победа повлияла и на решение Офиса президента Украины, который сообщил, что Владимир Зеленский выступил за укрепление украинских позиций в городе. С другой стороны, атака и приказ Зеленского могут быть маневрами, которые готовят организованное отступление ВСУ из города.

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Западные эксперты, военные и политики, а также многие украинские, считают, что ВСУ выполнили главную задачу в Бахмуте. Добившись соотношения потерь не менее 1 защитника к 7 атакующим, а также выиграв несколько месяцев для подготовки резервов, украинцы теперь могут отойти на подготовленные и укреплённые позиции на холмах, окружающих город, где уже сейчас размещается артиллерия ВСУ. И превратить Бахмут в огненный котел, где погибнет ещё больше русских солдат.

“Весь фронт посыплется”

Косвенно об успешном контрнаступлении россиян свидетельствует и очередные заявления Пригожина, который на выходных снова пожаловался на нехватку боеприпасов.

“Пятого марта я написал письмо командующему СВО о необходимости срочно выделить боеприпасы. А 6 марта в 8 утра моему представителю в штабе аннулировали пропуск и запретили вход”, - сообщил Пригожин через свою пресс-службу в “Телеграме”.

“Если сейчас ЧВК “Вагнер” отступит от Бахмута, весь фронт посыплется, и может быть даже до российских границ. И тогда ситуация не будет несладкой для всех вооруженных формирований, которые защищают интересы России”, - заявил он на другом видео.

Смена настроений главаря ЧВК “Вагнер” произошла резко. Ещё в пятницу, 3 марта, он заявил, что его боевики почти захватили Бахмут. А в понедельник уже утверждал, что продолажает “бить украинские силы под Бахмутом”.

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