Будапешт обвинил Киев в "странности", после того как тот перекрыл российскую нефть для Венгрии

Опубликовано: 20.07.2024 13:45 , Обновлено: 20.07.2024

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что оценивает решение Украины прекратить транзит нефти российской компании "Лукойл" в его страну через нефтепровод "Дружба" как "непонятное и неприемлемое".

По его словам, Венгрия стабилизировала свои поставки нефти с помощью временных решений, но министр подчеркнул, что в долгосрочной перспективе они нестабильны.

В июне Киев ввел санкции, блокирующие транзит нефти, поставляемой крупнейшей московской частной нефтяной компанией “Лукойл”, в Центральную Европу. Таким образом Украина частично отменила исключения из санкций, введенных Европейским союзом, чтобы дать таким зависимым от России странам, как Венгрия и Словакия, время для переориентации на другие источники нефти.

[inf]Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти, поступающей морским путем. Но в ЕС, в то же время, исключили трубопроводные поставки по нефтепроводу “Дружба” (идёт через Украину) в Венгрию, Словакию и Чехию, чтобы дать этим странам время найти альтернативные источники поставок, в надежде, что они сделают это как можно быстрее. Однако власти Венгрии отказались искать альтернативу.

В то же время, санкции Украины не затронули другие российские нефтяные компании (“Роснефть” и “Татнефть”), которые продолжают поставлять нефть через Украину в ЕС. Также по трубопроводу продолжает поступать нероссийская нефть из Казахстана в Германию. [/inf]

Власти Украины таким образом решили перекрыть источник доходов более чем через два года после полномасштабного вторжения в страну, сообщило издание Politico.

В свою очередь, глава МИД Венгрии напомнил, что Венгрия и Словакия зависят от нефтепровода “Дружба”, по которому российский “Лукойл” поставляет около двух миллионов тонн нефти в год. “Это решение серьезно подрывает долгосрочную безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию”, - пожаловался Сийярто.

Власти Венгрии призвали Украину решить этот вопрос и планирует поднять его на заседании Совета ЕС по иностранным делам. “Странно, что страна, стремящаяся к вступлению в ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух государств - членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии достигает своего пика”, - заявил он.

Будапешт до сих пор 70% нефти импортирует из России, несмотря на то, что большинство стран ЕС после начала войны в Украине, отказались от энергоносителей из РФ. По данным аналитического центра “Центр исследований энергетики и чистого воздуха”, только в апреле этого года Венгрия потратила на российскую нефть и газ почти четверть миллиарда евро.

Запрет украинских властей на транзит российской нефти был осуществлён на фоне растущей напряженности в отношениях между Киевом и Будапештом. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках самопровозглашенной “мирной миссии”. В свою очередь, Будапешт всеми силами на протяжении войны препятствовал ЕС выделять помощь Киеву (финансовую и военную).