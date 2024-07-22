Венгрия и Словакия пожаловались на Украину в ЕС

Опубликовано: 22.07.2024 17:35 , Обновлено: 22.07.2024

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, где встречались министры иностранных дел Европейского Союза, что его страна подала жалобу в ЕС на действия Украины.

Он напомнил, что и Венгрия, и Словакия получают сырую нефть через Украину, поскольку другого, альтернативного маршрута нет. Однако Украина в одностороннем порядке ввела санкции против российской компании “Лукойл”, что привело к значительному сокращению поставок нефти в эти страны по нефтепроводу “Дружба”, идущему по территории Украины.

“Сегодня вместе со Словакией мы инициировали процедуру консультаций третейского суда - так как это неотложный вопрос, поскольку энергоснабжение является острой проблемой. У ЕС есть 3 дня на проведение процедуры консультаций”, - заявил венгерский министр.

Петера Сийярто уточнил, что власти Венгрии работают над разными решениями, чтобы, если им не удастся договориться с Украиной, поставки сырой нефти не прекращались. По словам Петера Сийярто, решение Киева было недружественным шагом.

“Мы испробовали всевозможные дипломатические решения”

В свою очередь, Инна Совсун, председатель комитета по энергетике украинского парламента, заявила, что они ждали более двух лет, пока Европейский Союз введет реальные санкции в отношении российской нефти, и что абсурдно позволять России получать военные деньги за счет транспортировки нефти через Украину.

Глава комитета Верховной рады рассказала, что запрет Киева на транзит нефти российской компании “Лукойл” преследует еще одну цель: сломить сопротивление Венгрии поставкам оружия в Украину и вступлению в ЕС.

“Мы испробовали всевозможные дипломатические решения, но они не сработали. Похоже, теперь нам придется использовать другой подход в разговоре с венграми”, - заявила украинский депутат.

Импорт нефти от “Лукойла” объемом около 2 млн тонн в год был заблокирован Киевом решением ввести санкции в отношении российской компании. Этот объем составляет треть от общего объема импорта в 6 млн тонн в Венгрию.