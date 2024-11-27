Украина пообещала снять мораторий на эксгумации жертв Волынской резни

Опубликовано: 27.11.2024 08:25 , Обновлено: 17.09.2025

Власти Украины обязались не препятствовать Польше проводить поиски и эксгумацию жертв Волынской резни. Такое заявление 26 ноября сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

“Каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков. В рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ”, – процитировало Сибигу украинская интернет-газета “Страна”.

С польской стороны договорённость прокомментировал президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого на днях объявили независимым кандидатом в президенты, которого поддерживает оппозиционная партия “Право и справедливость” (ПиС).

“Заявление украинских властей о начале работ по эксгумации на Волыни обнадеживает. Теперь настало время для положительного рассмотрения наших заявок. Мы ждем и готовы начать работу”, - процитировало Навроцкого польское издание Onet.pl.

По данным издания, за 2017-2024 годы возглавляемый Навроцким Институт национальной памяти направил официальному Киеву девять обращений общего характера, в том числе с просьбой согласования поисково-эксгумационных работ в общей сложности в 65 местах. Некоторые из них были одобрены и работы проведены, в других местах согласие на работу не было дано, а некоторые заявки остались без ответа.

“Ключ к полному примирению народов”

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя снятие моратория на эксгумацию жертв Волынской трагедии, выразил надежду на то, что “на этот раз препятствий больше не будет”.

“Это ключ к полному примирению наших народов, столь необходимому в этот драматический момент нашей общей истории”, - написал политик на своей страничке в Х.

Спор по поводу запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины, введенного Украинским институтом национальной памяти, идёт между Киевом и Варшавой с весны 2017 года. Фактический мораторий был введен после инцидента 26 апреля 2017 года, когда в селе Грушовице вблизи польского пограничного города Перемышля был демонтирован памятник украинским солдатам.

Решение “волынского” вопроса фактически стало одним из условий украинской евроинтеграции, на котором настаивали власти Польши последние несколько лет.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что между руководством Польши и Украины в последнее время нередко возникали заочные конфликты. Так, в начале ноября министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому пришлось отвечать на очередную порцию критики президента Украины Владимира Зеленского. Тот обвинил Варшаву в отказе сбивать российские ракеты, а также поставлять дополнительные самолёты-истребители МиГ, в которых остро нуждается Украина.

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