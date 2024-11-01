«Мы тоже прифронтовая страна» - Глава МИД Польши ответил Зеленскому на обвинения в отказе сбивать российские ракеты

Опубликовано: 01.11.2024 09:12 , Обновлено: 01.11.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на недавнюю критику президента Украины Владимира Зеленского. Тот обвинил Варшаву в отказе сбивать российские ракеты, а также поставлять дополнительные самолёты-истребители МиГ, в которых остро нуждается Украина.

Во время пресс-конференции в Ольштыне Радослав Сикорский заявил, что Украина уже получила помощь на сумму более 200 млрд евро от стран Запада. При этом вклад Польши - военная, финансовая, экономическая, гуманитарная помощь, помощь украинским беженцам - если рассматривать его пропорционально ВВП страны, по словам Сикорского, больше, чем у любой другой страны, помогающей Киеву.

“Мы можем этим гордиться, это выражение нашей солидарности”, - процитировало министра польское издание Interia.pl.

Комментируя недавнее заявление украинского президента, который обвинил власти Польши нежелании поставить дополнительные самолёты МиГ, глава МИД отметил, что Украина уже получила почти 300 польских танков, а также “много тяжелой техники, в том числе самолетов”.

“Но мы тоже прифронтовая страна, нам тоже угрожает Россия и не всё возможно”, - заявил Сикорский. Он подчеркнул, что из-за складывающейся ситуации Польша вынуждена держать свою “систему на границе в кризисном, а не в мирном режиме”.

В чём претензии Зеленского к Варшаве?

Критические замечания в адрес Польши Зеленский в очередной раз озвучил во время недавней встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья. Украинский президент упрекнул Польшу в том, что она не поставила им истребители самолеты МиГ-29 для патрулирования воздушного пространства.

Он также рассказал о консультациях с Польшей “по сбиванию российских ракет, которые летят в сторону польской территории”.

“Мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилище… У нас нет соответствующего количества систем ПВО, чтобы защитить газохранилище. Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что мы готовы сбивать, если мы не будем в этом решении одни, если НАТО нас поддержит”, – заявил Зеленский.

Своих западных союзников политик раскритиковал за двойные стандарты. Он отметил, что союзные силы без лишних вопросов сбивают иранские ракеты, летящие в сторону Израиля, но “у них не хватает смелости сбивать российские ракеты и беспилотники, летящие в сторону стран-членов НАТО”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что это не первая заочная стычка Сикорского и Зеленского, а в сентябре на встрече с министрома иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом атмосфера между Зеленским и Сикорским была настолько напряжённой, что дело дошло до открытого спора. Об этом польскому изданию Onet рассказали сами участники беседы.

Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским во время его визита в Киев — Onet

Отметим, что ещё в июле этого года Украина и Польша подписали соглашение о совместной безопасности. В числе прочего, оно предусматривает право Польши сбивать в небе Украины российские ракеты.

Зеленский и Туск договорились о праве Польши сбивать российские ракеты