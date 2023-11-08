Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Но есть нюанс

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Опубликовано: 08.11.2023 14:47 , Обновлено: 04.07.2024

Исполнительный орган Европейского союза Еврокомиссия постановила начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этом 8 ноября.

Комиссия также рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, “как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства”.

Что касается Грузии, Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата с условием, что там будут проведены определенные реформы.

В Еврокомиссии заявили, что хотя Украина сталкиваться с огромными трудностями и трагедиями, спровоцированными агрессивной войной России, украинцы все же серьезно реформируют свою страну.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила “значительно более” 90% необходимых шагов, намеченных комиссией в прошлом году, указав на судебные реформы и усилия по борьбе с коррупцией.

Остальные реформы уже идут своим чередом, что хорошо, и Комиссия высоко оценила эти усилия.

“И на этой основе мы рекомендовали сегодня Совету начать переговоры о присоединении”, - заявила глава ЕК. Комиссия, отметила она, также рекомендовала совету установить рамки переговоров после того, как Украина проведет текущие реформы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина “ожидает исторического заключения Европейского союза”,

“Мы уже планируем наши следующие шаги после этого отчета… Украина уже прошла долгий путь к укреплению связей с Европейским союзом. Мы полностью осознаем, что членство в ЕС зависит от политического решения, разделяемого всеми членами ЕС, которые хотят видеть присоединение нового государства, но оно также зависит от самого государства-кандидата и его работы по приближению и адаптации стандартов ЕС и норм сообщества. Украина вступит в ЕС. И мы добьемся этого, в частности, в результате внутренней трансформации нашего государства, которая полностью соответствует интересам нашего народа”, - пообещал он.

Против вступления Украины в ЕС без выполнения дополнительных условий выступают Венгрия и даже Польша.

Ранее политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан пообещал, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС без изменения закона о нацменьшинствах. В нем говорится, что в школах должно вестись преподавание 70% всех предметов на украинском языке.

“Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом… [Но] мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена”, – заявил Орбан.

“Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз”, - заявил он.

В Польше же требуют эксгумации убитых поляков во время Волынской трагедии во времена Второй мировой войны.

“Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса - и многие украинцы это уже тоже осознают - Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной”, - заявил Павел Яблонский, замглавы МИД Польши.