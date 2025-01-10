Украина пообещала не прекращать транзит российской нефти по «Дружбе»

Опубликовано: 10.01.2025 16:28 , Обновлено: 10.01.2025

Украина не планирует сейчас прекращать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление 10 января сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Раде.

Шмыгаль пояснил, что остановка транзита нефти по нефтепроводу “Дружба” в страны Евросоюза может рассматриваться как прямое нарушение договора Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС и может повлечь за собой неприятные политические последствия для самого Киева.

“Нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований”, - процитировала Шмыгаля украинская интернет-газета “Страна”.

[info_b]Нефтепровод «Дружба», проходящий по территории Беларуси, соединяет российские месторождения с нефтеперерабатывающими заводами Европы, например, компании MOL в Венгрии и Словакии. Кроме того, по «Дружбе» идёт казахстанская нефть в Германию. По данным Reuters, сейчас объёмы поставок достигают 300 тыс. баррелей в сутки, то есть порядка 1,3 млн тонн в месяц.

Между тем, на поставки российской нефти морским путем Евросоюз ввел эмбарго - поставки по нефтепроводу “Дружба” для Венгрии, Словакии и Чехии из него исключили на какое-то время, чтобы дать этим странам время на поиски альтернативных источников, что, впрочем, так и не было сделано. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа, что привело не только к энергетическому кризису в Приднестровье, но и к заочной перепалке с представителями официального Киева. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес Украины, назвав её президента “неблагодарным”, а прекращение транзита российского газа через украинскую территорию - “саботажем Зеленского”.

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