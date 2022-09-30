В котел под Лиманом к 5,5 тыс окруженных военных РФ отправили на помощь мобилизованных - СМИ

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Опубликовано: 30.09.2022 14:33 , Обновлено: 19.01.2023

Российские военкоры и милблоги продолжают сообщать о сокрушительных успехах украинских военных в районе Лимана. По их данным, в котле, образованном ВСУ, оказались порядка 5,5 тыс российских военных. К ним на помощь спешно отправили недавно мобилизованных россиян.

В тг-кнале Рыбарь, который освещает военные действия в Украине, на фоне успехов ВСУ даже перестали называть их “формированиями” и перешли к термину “Вооруженные силы Украины”. По их данным, ВСУ продолжают окружать Лиман, “развивая наступление вглубь подконтрольных России территорий”.

С ними согласен и российский военный эксперт Игорь Гиркин: “Наши силы оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб… Противник [ВСУ] держит под огневым контролем дорогу Кременная - Торское. Развед. дозоры киевского режима замечены в районе дороги. Обстановка тяжелая. Численность подразделений противника [ВСУ], которые участвуют в контрнаступлении на Лиман - около 6 тысяч штыков”.

https://twitter.com/user_konev/status/1575809265780264962?s=20&t=8YgU8i6k7NsCoBHdRz72LQ

А в российском тг-кнале “Рыбарь” считают, что основная задача украинцев не просто “полностью блокировать населенный пункт, зажав обороняющиеся подразделения в котёл”, но и “полностью ликвидировать боеспособные российские подразделения на этом участке фронта” и проложить дальнейшее наступления на Кременную и Рубежное вглубь территорий Луганской области.

И это 29 сентября у ВСУ практически удалось. Тг-канал сообщает, что украинцы смогли вчера замкнуть кольцо оперативного окружения: “Пока с юга и запада продолжается штурм Дробышево, Лимана и Ямполя, с северной стороны удалось продавить оборонительные порядки ВС РФ”.

За последние сутки были взяты деревни Колодези, Зеленая Долина, перерезано дорога Сватово — Макеевка — Терны — Лиман. Бои развернулись на северной окраине деревни Заречное в 3 км к северу от единственного маршрута, связывающего Лиман с Луганской областью.

К исходу 29 сентября ВСУ освободили от захватчиков деревню Ставки. А оборона ВС РФ теперь проходит прямо по окраинам самого Лимана, и единственная дорога снабжения через Торское уже перерезана огнём артиллерии и миномётов украинцев.

“Рыбарь” сообщил, что под седом Торское рядом с Лиманом российское командование перекинуло 503-й полк, в который входят недавно мобилизованные.

Но это не помогло и в ночь с 29 на 30 сентября российским войскам пришлось спешно отступать из Ямполя, оборонительные порядки в Дробышево тоже были прорваны.

https://twitter.com/Victori57730097/status/1575800344914763780?s=20&t=OoZz2-lp88ZqLTFkf9Usfw

“Если в ближайшее время не будут предприняты экстренные меры по деблокированию Лимана и переброски существенной части резервов, то город вместе с его защитниками падёт, а украинские формирования ничего не будет останавливать от развития наступления вглубь российских территорий”, - поделились паническими настроениями в российском тг-канале с читателями.