Украина почти согласилась на «план Трампа». Что известно?

Опубликовано: 23.11.2025 18:19 , Обновлено: 23.11.2025

Госсекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил в соцсети X, что мирный план, представленный США, находится «на завершающем этапе согласования».

Глава СНБО Украины находится на переговорах в Женеве, где, согласно разрозненным сообщениям, также присутствуют представители ЕС и США.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — заявил украинский чиновник и поблагодарил США за «внимательное отношение» к правкам Украины. «Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — добавил Умеров.

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«Лидеры» Украины не выразили благодарности

Пока неизвестно, какие именно замечания внес украинский офис. Ранее опубликованные 28 пунктов плана вызвали резкую реакцию в украинском обществе и в Евросоюзе. Европа заявила, что в мирном плане должна быть отражена роль Евросоюза, а требования по сокращению украинской армии и передаче России Донбасса — неприемлемы.

Вот и глава правительства Германии Фридрих Мерц выразил неуверенность, что Украина, ЕС и США уложатся в жёсткие временные рамки, которые установил Дональд Трамп — до четверга.

«Я скептически отношусь к тому, возможно ли такое решение с учётом нынешних разногласий», — процитировала его газета Bild.

Глава правительства Германии добавил, что внес альтернативный план, который по объему меньше, чем у Трампа, но не раскрыл его подробностей.

В свою очередь, Дональд Трамп в своем новом сообщении в соцсети Truth Social обрушился с критикой на руководство Украины и Евросоюза.

«Война между Россией и Украиной — жестокая и ужасная, и при сильном и правильном руководстве США и Украины она бы никогда не случилась. Она началась задолго до того, как я вступил в должность во второй раз, при администрации Сонного Джо Байдена, и лишь ухудшалась», — написал Трамп.

А затем, взяв слово «лидеры» в кавычки, заявил, что «“Лидеры” Украины не выразили никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России».

Есть понимание, что предложения могут учитывать украинское видение

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, который не участвует в переговорах лично, написал, что «после поступления отчетов» от украинской делегации в Женеве «есть понимание, что американские предложения могут учитывать ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины».

Ранее Telegraf.news писал, что в сети появились 28 пунктов так называемого «плана Трампа», однако это была неофициальная публикация. Сам список требований к Украине и России пока держится в секрете.

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