Стал известен точный список условий плана Трампа по Украине

Опубликовано: 21.11.2025 08:46 , Обновлено: 21.11.2025

В Украине опубликовали точный перечень условий и требований, включённых в мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Список из 28 пунктов опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Сокращение ВСУ, неприсоединение к НАТО, поправки в конституцию

Первым пунктом плана прописано подтверждение суверенитета Украины.

Между Россией, Украиной и Европой предлагается заключить “полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении”, а все “неоднозначности последних 30 лет” - считать урегулированными.

В документе чётко прописано условие, что Россия больше не будет вторгаться в соседние страны - взамен на нерасширение НАТО в дальнейшем.

Все вопросы безопасности и создания условий для деэскалации в регионе предлагается решать в формате диалог между Россией и НАТО при посредничестве США. Украине пообещали “надёжные гарантии безопасности”, но с определёнными важными условиями:

численность Вооружённых сил Украины (ВСУ) придётся сократить до 600 000 человек,

предлагается переписать конституцию Украины: прописать обязательство страны не присоединятся к НАТО (в уставах НАТО также предлагается прописать положение о невозможности членства Украины в будущем).

Одновременно с этим НАТО обязуется не размещать свои войска в Украине, но при этом предлагается разместить европейские истребители в Польше. России также предлагается законодательно закрепить политику ненападения на Европу и Украину.

В качестве гарантий США в данном соглашении прописано следующее:

компенсация для США за предоставление своих гарантий,

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет эту гарантию,

если Украина “без причины” выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной,

если Россия вторгнется в Украину, последует “решительный скоординированный военный ответ”, восстановление всех санкций против России, а условия по признанию новых территорий за Россией аннулировано.

Экономические “преференции” для Киева и Москвы

Самой же Украине пообещали определённые экономические преференции:

право на членство в ЕС,

в краткосрочном периоде - преимущественный доступ на европейские рынки (этот пункт пока под вопросом),

глобальный пакет мер по восстановлению Украины, таких как создание инвестиционного Фонда развития Украины и пакета финпомощи от Всемирного банка, помощь США по восстановлению газовой инфраструктуры Украины, а также пострадавших в результате военных действий территорий, совместная добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

России также пообещали определённые экономические выгоды от прекращения военных действий:

поэтапное снятие санкций,

заключение долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве с США в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях,

возможность вернуться в состав G8.

Что касается замороженных активов России, США предложили инвестировать 100 млрд долларов в собственные проекты по восстановлению Украину. При этом американцы претендуют на 50% прибыли от этого предприятия. Европа обязуется добавить свою половину - 100 млрд долларов, разморозив у себя российские активы. Остальные средства предложили перевести в особый американо-российский инвестиционный фонд и тратить их на совместные проекты. Следить за выполнением всех положений этого соглашения предлагается совместойя американо-российской рабочей группе по вопросам безопасности.

Безъядерный статус, запрет нацистской идеологии и политика терпимости

В плане Трампа также предлагается продлить для США и России действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1. Украине же предлагается сохранить статус безъядерного государства в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас находится под контролем России, предлагается передать под управление МАГАТЭ. Вырабатываемую станцией электроэнергию предлагается распределять в равных объёмах между Россией и Украиной.

Также в предложенном проекте прописали обязанность обеих стран проводить политику понимания и толерантности к различным культурам, направленную на недопущение расизма и прочих предубеждений:

Украине предлагается принять правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств,

обеим странам предлагается отменить все введённые за последние годы дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования,

предлагается полный запрет на нацистскую идеологию и деятельность в странах.

А что с территориями?

Территории Крыма, Луганской и Донецкой областей предлагается признать де-факто российскими.

В Херсонской и Запорожской областях предлагается заморозить границе по линии соприкосновения.

От тех территорий, которые Россия контролирует за пределами этих пяти регионов, например, некоторые населённые пункты в Харьковской, Сумской или Днепропетровской областях, Россия должна будет отказаться, а Киев - вывести свои войска из подконтрольной им части Донецкой области. Эту зону отвода войск предложили объявить нейтральной демилитаризованной буферной зоной - на международном уровне она будет признана как часть России, но российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

Россия также не должна будет чинить препятствия Украине на реке Днепр, а также оставить стране возможность свободной транспортировки зерна Чёрным морем.

Стороны обязаны будут отказаться от любых попыток изменить эти условия договорённости силовым способом, в противном случае все гарантии безопасности будут считаться недействительными. Сторонам, вовлечённым в конфликт, предлагается полная амнистия за военные действия и требуется согласие не предъявлять к противнику каких-либо претензий и жалоб в дальнейшем.

Также предлагается создать гуманитарный комитет для решения вопросов обмена пленных (по принципу «все на всех»), возврата перемещённых лиц (включая детей) и воссоединения семей.

Кроме того, Украине предлагается провести выборы через 100 дней после заключения мирного соглашения.

Сам мирный договор, если стороны согласятся его подписать, будет юридически обязательным. Прекращение огня должно последовать немедленно после отвода войск к согласованным точкам . Контроль за исполнением договора предлагается возложить на Совет мира во главе с Дональдом Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

Что говорят в Киеве о плане Трампа?

Президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении 20 ноября подтвердил лишь факт получения предложения американцев, но комментариев по содержанию плана Трампа давать пока не стал.

Он заявил, что команды из Украины и США будут работать над документом “без резких заявлений”.

Политик также сообщил, что планируется на личный разговор с Трампом в ближайшие дни, подчеркнув, что поддержка США “может приблизить реальный мир”.