Стало известно, что Европа предложила для мира в Украине. Список требований
Агентство Reuters сообщило, что на консультациях в Женеве европейская и украинская делегации согласовали свои правки в «план Трампа». Появился список изменений и предложений.
- Ограничение численности Вооруженных сил Украины 800 000 человек в мирное время;
- Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от консенсуса членов блока, которого в настоящее время не существует, а не от России;
- НАТО также согласится не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время. Таким образом западные военные смогут быть в Украине, например, на условиях ротации или подчинения Киеву;
- Украина получит «финансовую компенсацию», в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине;
- Киев пообещает не возвращать оккупированные территории военными средствами, но не признает их российскими;
- Переговоры о территориальных обменах начнутся с «линии соприкосновения», а не, как говорится в плане Трампа, после вывода ВСУ с Донбасса;
- Украина обязуется провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения;
- Украина должна получить гарантии безопасности от США, аналогичные статье 5 НАТО.
Перспективы таких правок пока неясны. Президент США Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки для принятия мирного соглашения Украиной. В то же время, он не исключил, что предложенный им список может быть отредактирован.
[inf] Статья 5 НАТО— это краеугольный камень Североатлантического договора, принцип коллективной обороны. Она гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких участников альянса будет рассматриваться как нападение на них всех.
Как действует:
- Солидарность: В случае нападения все союзники обязаны оказать помощь атакованной стране.
- Индивидуальный ответ: Каждая страна самостоятельно определяет, какую именно помощь она окажет. Это не означает автоматического объявления войны или обязательного ввода войск. Форма помощи может быть любой — от политической поддержки и военных поставок до прямого военного вмешательства.
- Решение о приведении Статьи 5 в действие принимается консенсусом всех стран-членов НАТО.
Статья 5 была применена лишь одна раз в истории — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. [/inf]