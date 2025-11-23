Стало известно, что Европа предложила для мира в Украине. Список требований

Опубликовано: 23.11.2025 19:16 , Обновлено: 23.11.2025

Агентство Reuters сообщило, что на консультациях в Женеве европейская и украинская делегации согласовали свои правки в «план Трампа». Появился список изменений и предложений.

Ограничение численности Вооруженных сил Украины 800 000 человек в мирное время;

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от консенсуса членов блока, которого в настоящее время не существует, а не от России;

НАТО также согласится не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время. Таким образом западные военные смогут быть в Украине, например, на условиях ротации или подчинения Киеву;

войска под своим командованием в Украине в мирное время. Таким образом западные военные смогут быть в Украине, например, на условиях ротации или подчинения Киеву; Украина получит «финансовую компенсацию», в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине;

Киев пообещает не возвращать оккупированные территории военными средствами, но не признает их российскими;

Переговоры о территориальных обменах начнутся с «линии соприкосновения», а не, как говорится в плане Трампа, после вывода ВСУ с Донбасса;

Украина обязуется провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения;

Украина должна получить гарантии безопасности от США, аналогичные статье 5 НАТО.

Перспективы таких правок пока неясны. Президент США Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки для принятия мирного соглашения Украиной. В то же время, он не исключил, что предложенный им список может быть отредактирован.

[inf] Статья 5 НАТО— это краеугольный камень Североатлантического договора, принцип коллективной обороны. Она гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких участников альянса будет рассматриваться как нападение на них всех.

Как действует:

Солидарность: В случае нападения все союзники обязаны оказать помощь атакованной стране. Индивидуальный ответ: Каждая страна самостоятельно определяет, какую именно помощь она окажет. Это не означает автоматического объявления войны или обязательного ввода войск. Форма помощи может быть любой — от политической поддержки и военных поставок до прямого военного вмешательства. Решение о приведении Статьи 5 в действие принимается консенсусом всех стран-членов НАТО.

Статья 5 была применена лишь одна раз в истории — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. [/inf]