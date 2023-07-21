Украина обвинила Россию в ударе по терминалам с зерном под Одессой

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Опубликовано: 21.07.2023 08:36 , Обновлено: 04.07.2024

Ночью 21 июля Россия «ударила двумя ракетами в терминалы с зерном» Одесской области. Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк,

По еесловам, обстрел «проводили ракетами “Калибр” из Черного моря».

Тем временем власти Одесской области сообщили, что во время ударов ранены два человека. Кроме того, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Чуть позже появились фото с места происшествия:

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия атакует украинские порты, чтобы «создать ощущение неотложности своего возвращения в Черноморское зерновое соглашение». Также эксперты считают, что Москва так «намекает, что может атаковать гражданские суда, а чтобы этого не произошло, потребует широких уступок со стороны западных стран».

Новость Телеграф

[info_b]Ранее украинские власти заявили, что в ночь на 20 июля российские войска обстреляли два крупных украинских портовых города — Одессу и Николаев. По их утверждению, для атаки российские военные использовали как сверхзвуковые ракеты, так и беспилотники типа «Shahed» иранского производства. Сообщалось о десятках пострадавших, разрушенных жилых домах и вспыхнувших в результате обстрелов пожарах. Без жертв среди мирного населения также не обошлось, заявили в Киеве.[/info_b]

Напомним, 17 июля Москва заявила, что прекращает договоренности по зерновой сделке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ пояснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор».

А 19 июля Минобороны РФ 19 заявило, что из-за выхода России из зерновой сделки, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, «будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

«Потенциальные перевозчики» — Россия пригрозила всем идущим в украинские порты судам

На следующий день 20 июля в ответ на это Украина пригрозила всем кораблям, идущим в Россию, «судьбой крейсера Москва».

Украина пригрозила всем кораблям, идущим в Россию, «судьбой крейсера Москва»