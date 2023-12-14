Украина начала устанавливать «зубы дракона» рядом с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 14.12.2023 18:04 , Обновлено: 04.07.2024

В Черниговской области началось строительство оборонительных укреплений: роют траншеи и устанавливают так называемые «зубы дракона» (противотанковые заграждения), сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Черниговская область граничит с Россией и Беларусью, точное место работ неизвестно.

В своем ТГ-канале Наев разместил видео процесса. Сказал, что работы идут круглосуточно. И оставил комментарий:

«Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации».

При этом он отметил, что украинское командование оценивает ситуацию на Черниговщине как «стабильную и контролируемую», а рубежи первой и второй полос обороны оборудуют на наиболее опасных направлениях.

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[info_b]Напомним, что в начале декабря Владимир Зеленский озвучил планы строительства оборонительных сооружений по всей Украине. Эта «линия Зеленского» должна протянуться от Донбасса до Западной Украины, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Беларусью.[/info_b]

Ранее Телеграф передавал мнение военного аналитика газеты Bild Юлиана Репке, что недавнее заявление главы Сухопутных войск Украины Сырского о наступлении РФ по всей длине фронта на востоке Украины свидетельствует о возможном масштабном отступлении ВСУ из городов и деревень на юге и востоке Украины.

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Еще мы писали о том, что американские и украинские офицеры намерены проработать детали новой стратегии в январе в ходе серии военных игр в немецком Висбадене. Однако во взглядах на дальнейшие действия ВСУ американская и украинская стороны пока не сошлись.

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