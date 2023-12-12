Пентагон предложил обороняться, ВСУ – за «символические победы». NY Times слила планы войны в Украине на 2024 год

Опубликовано: 12.12.2023 11:45 , Обновлено: 12.12.2023

США стали более активно консультировать украинских военных. Об этом написала New York Times и сообщила, что американские и украинские офицеры намерены проработать детали новой стратегии в январе в ходе серии военных игр в немецком Висбадене. Однако во взглядах на дальнейшие действия ВСУ американская и украинская стороны пока не сошлись.

По данным издания, США предложили Украине придерживаться консервативной стратегии, направленной на удержание территорий и наращивание производства оружия в течение года. По мнению автора, такая стратегия позволит склонить Россию к «содержательным переговорам» в конце 2024 или начале 2025 года.

Новость Телеграф

Украинские же военные, напротив, выступают за атаки – «либо на земле, либо с помощью дальних ударов, надеясь привлечь внимание всего мира», написал источник:

«В частности, они рассматривают удары по Крыму, складам оружия и оборонным предприятиям, а также атаки, приносящие символические победы».

В Пентагоне, впрочем, расценили удары по Крыму осенью этого года как эффективные, рассказало издание. В штаб-квартире Минобороны США пришли к выводу, украинцы могут продолжать проводить такие атаки, даже если «большая часть их энергии будет потрачена на восстановление своих сил».

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По словам американских чиновников, многие украинские руководители все еще не осознали, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США. «Они просят миллионы артиллерийских снарядов, например, из западных запасов, которых не существует», подытожил NYT.

Ранее Телеграф писал, что США не смогут продолжать предоставлять оружие и технику Украине, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование к концу года.

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