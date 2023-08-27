Украина начала с Россией бои за нефтяные платформы в Черном море - Разведка Великобритании

Опубликовано: 27.08.2023 13:04 , Обновлено: 04.07.2024

В своем очередном отчёте разведки Минобороны Великобритании 27 августа сообщило, что украинские военные вступили в сражение с российскими военными за нефтедобывающие платформы в Черном море. С 2014 года после начала анекссии Крыма возведённые украинскими компаниями вышки контролировала РФ.

В Минобороны Великобритании констатировали, что между морскими и воздушными силами Украины и России произошли бои вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой (их ещё называют “вышки Бойко”). В качестве примера там напомнили, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, действовавший возле платформы на северо-западе моря.

Платформы эксплуатируются компанией «Черноморнефтегаз», которая была захвачена пророссийскими оккупационными властями в Крыму во время аннексии 2014 года. После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам. И Россия, и Украина в ходе этой войны периодически высаживали там свои войска.

Главная ценность платформ в ходе войны, как и в случае с островом Змеиный, то, что они могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, посадочных площадок для вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности.

В прошлом году украинские военные признались, что смогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер “Москва” из-за “самонадеянности российских военных”. И свою роль сыграли как раз нефтяные платформы в Черном море.

После удара ракетами по крейсеру «Москва», корабль внезапно попытался спрятаться за «вышки Бойко». А к флагману российского флота одновременно с разных сторон бросилось четыре корабля. Ночью 14 апреля 2022 года один из главных нынешних силовиков написал журналистам УП: «Москва – все».

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