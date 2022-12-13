Украинские военные раскрыли тайну, как потопили крейсер "Москва"

Опубликовано: 13.12.2022 15:45 , Обновлено: 13.12.2022

Украинские военные смогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" из-за "самонадеянности российских военных", утверждает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ.

В издании сообщили, что 13 апреля крейсер “Москва”, несмотря на плохую погоду стоял в 120 километрах от берега. Российские военные были уверены, что украинцы их не видят, так как у них нет загоризонтных радаров, а те что были на вооружении на таком расстоянии не могли зафиксировать корабль.

Однако примерно в 16 часов 13 апреля украинский противокорабельный комплекс “Нептун” каким-то образом с помощью обычного радара заметил большую цель. “Объектом такого размера в этом секторе Черного моря мог быть только крейсер “Москва”, - сообщила “Украинская правда”.

По рассказам украинских военных, им помогла прироода и плохая погода. Лучи радара отражались от облаков и воды, что и позволило увидеть крейсер. А вот россияне об этом даже не предполагали. Украинские военные считают, что те были настолько уверенны в своей безопасности, что, скорее всего, не активировали систему ПВО. И это при том, что украинскя ракета “Нептун” и так почти незаметна для российских радаров, так как летит в 5 метрах над водой.

Пуск той самой ракеты, что попала в российский крейсер "Москва".

“Нептунам” было необходимо преодолеть расстояние до российского крейсера за 6 минут. Попали или нет - украинцы не знали. В то же время, запустить “Байрактары” возможности не было. Все из-за той же плохой погоды и недостаточной видимости.

Однако догадались бойцы ВСУ по движениям самого крейсера. “Москва” внезапно двинулась и пыталась спрятаться за “вышки Бойко”. А… к флагману российского флота одновременно с разных сторон бросилось четыре корабля. Ночью 14 апреля один из главных нынешних силовиков написал журналистам УП: “Москва – все”, - сообщило издание.

[info_b] «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Ее дальность составляет до 280 киоометров. А высота полета составляет от 3 до 300 метров. Береговой комплекс РК-360МЦ обеспечивают возможность залпа сразу 24 крылатых ракет по разным целям с интервалом от 3 до 5 сек. Был поставлен на вооружение ВСУ за несколько дней до начала войны. Россияне не предполагали, что украинцы обладают таким оружием. Сейчас на вооружении стоит всего 1 комплекс РК-360МЦ (по данным военного статистического бюллетеня «The Military Balance» за 2022 год) или до 20 пусковых установок (по данным интернет-издания «19FortyFive»).[/info_b]