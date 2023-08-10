Украина начала эвакуацию жителей из-за наступления российской армии под Харьковом

Опубликовано: 10.08.2023 15:46 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины 10 августа приступили к эвакуации жителей прифронтовых районов Харьковской области, где российская армия перешла в наступление и, по данным ВСУ смогла продвинуться на несколько километров.

Андрей Канашевич, исполняющий обязанности главы военной администрации района, предложил местным жителям «временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины».

А Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области, предупредил, что может быть объявлена и обязательная эвакуация, а для детей — принудительная.

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Эвакуация касается 37 населенных пунктов в связи с «обострением оперативной обстановки», заявил Синегубов. По его словам, вопрос обсуждался на аппаратном совещании Харьковской областной военной администрации 9 августа, а эвакуации подлежат 11 000 человек, в том числе примерно 600 детей.

«Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения», — сказал он.

По даннымукраинских военных, российская армия сформировала наступательную группировку для прорыва на Купянском направлении. Минобороны РФ с начала августа сообщает об успехах в этом районе. 7 августа ведомство заявило, что армия продвинулась на 3 км вглубь обороны ВСУ.

Напомним, ранее Телеграф писал, что по данным The Moscow Times, ВСУ захватили плацдармы на левом берегу Днепра:

ВСУ захватили плацдармы на левом берегу Днепра — The Moscow Times