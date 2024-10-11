"Украина может на нас положиться" — Шольц объявил о военном пакете для Киева на 1,4 млрд евро

Опубликовано: 11.10.2024 19:36 , Обновлено: 28.01.2025

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вместе с тремя европейскими странами предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,4 миллиарда евро. Такое решение немецкий политик огласил во время встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла сегодня в Берлине. Ожидается, что новый пакет прибудет в Украину до конца этого года.

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия согласились выделить Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,4 миллиарда евро, в которую будут входить системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные беспилотники, радиолокационное оборудование и снаряды для артиллерии. При этом Олаф Шольц добавил, что его страна “останется самым щедрым военным спонсором”, по-прежнему уделяя внимание укреплению противовоздушной обороны Украины.

“Всё это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это чёткий сигнал Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим нашу поддержку Украины”, — отметил немецкий канцлер во время встречи с Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Шольц подтвердил, что G7 собирается выделить Киеву 50 миллиардов долларов в виде кредитов, которые будут покрывать из прибыли от замороженных активов Центрального банка России. Как отметило международное информагентство Bloomberg, этот процесс “застопорился” из-за разногласий между союзниками по поводу окончательных деталей и из-за того, что США хотят убедиться, что вклад Европейского союза не будет заблокирован венгерским вето.

Ранее Telegraf.news писал: премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что следующая конференция по восстановлению Украины пройдёт в июле 2025 года. Такое решение Рим принял по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, которые прошли в этот четверг. Напомним, предыдущие конференции проводились в Швейцарии, Великобритании и Германии.

Италия согласилась провести конференцию по восстановлению Украины летом 2025 года

Также мы рассказывали, что в Москве и Киеве опровергли заявления о подготовке сторон к мирным переговорам и готовности остановить военные действия по нынешней линии фронта. Информация о грядущих переговорах последние несколько дней активно циркулировала в западных СМИ.

Москва и Киев опровергли сообщения о грядущих переговорах о «мире по линии фронта»