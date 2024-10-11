Италия согласилась провести конференцию по восстановлению Украины летом 2025 года

Опубликовано: 11.10.2024 14:38 , Обновлено: 12.10.2024

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что следующая конференция по восстановлению Украины пройдёт в июле 2025 года. Такое решение Рим принял по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, которые прошли в этот четверг. Напомним, предыдущие конференции проводились в Швейцарии, Великобритании и Германии.

Итальянский премьер-министр отметила, что её страна поддерживает Украину и выражает “неизменную солидарность” в усилиях по её восстановлению. Суть конференции заключается в том, чтобы помочь Киеву в реконструкции после вооружённого конфликта с Россией, передал французский телеканал France 24.

“Украина не одинока, и мы будем поддерживать её столько, сколько потребуется”, — сказала Джорджа Мелони журналистам после ужина с украинским президентом. Впоследствии она добавила, что после предыдущих конференций в Швейцарии, Лондоне и Берлине следующая состоится 10-11 июля 2025 года в Риме.

Также премьер напомнила, что Италия “решительно поддерживает Киев”, отправляя помощь и оружие, но при этом отметила: последнее может быть использовано только на территории Украины. По её словам, поддержка Рима направлена на то, чтобы привлечь к этому вопросу “международных игроков” , которые, в свою очередь, помогут убедить Москву “сесть за стол переговоров”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Москве и Киеве опровергли заявления о подготовке сторон к мирным переговорам и готовности остановить военные действия по нынешней линии фронта. Информация о грядущих переговорах последние несколько дней активно циркулировала в западных СМИ.

Москва и Киев опровергли сообщения о грядущих переговорах о «мире по линии фронта»