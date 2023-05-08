Ударит ли Киев по параду Победы в Москве? В России и Украине сделали прогнозы

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Опубликовано: 08.05.2023 18:15 , Обновлено: 08.05.2023

Российские и украинские эксперты дали свои прогнозы, что ждать обеим странам на 9 мая. И если в Кремле заявили, что готовы к "терактам" в это день, то в Киеве - о готовности отразить ракетный удар россиян. Есть ли угроза параду на Красной площади?

Пресс-секретарь президента Росссии Дмитрий Песков пообещал, что Владимир Путин даже выступит на самом параде вживую. По его словам, российские спецслужбы «делают все необходимое для обеспечения безопасности» в День Победы.

«Конечно, мы в курсе, что киевский режим, который стоит за рядом таких нападений, террористических актов, планирует продолжать свою линию», – заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли угроза атаки 9 мая со стороны Украины.

Кадры атаки БПЛА на Кремль

Тем не менее, парады в России отменили не менее, чем в 22 городах. В некоторых местные власти заявляли о “соображениях безопасности”, в других - о “внешнеполитических обстоятельствах”. В Белгороде честно признались, что от празднества отказались, «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».

А в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске заявили, что запретили парады “в знак солидарности с регионами, в которых невозможно провести эти мероприятия, а также для обеспечения максимальной безопасности”

“Чтобы не пропустить возможный удар дронами”

В свою очередь, российский политолог Марков сначала написал, что “парад 9 мая на Красной площади в этом году многие будут смотреть не столько чтобы увидеть военную технику, а чтобы не пропустить возможный удар дронами или теракт прямо во время парада”.

По его словам, вероятность такой атаки стала выше после недавних взрывов двух БПЛА в Кремле. Однако позднее, узнав, что в Москву решили прилететь главы нескольких стран (из числа республик бывшего СССР), заявил, что их визит значительно снизит вероятность атаки.

“В Параде Победы 9 мая в Москве на Красной площади примут участие президенты России, а также Кыргызстана, а теперь еще Казахстана, Армении, Таджикистана. Это резко снижает вероятность террористической атаки на парад на Красной площади со стороны Украины”, - намекнул российский политолог на цель приглашения в Москву президентов и премьеров из Средней Азии и Кавказа.

[info_b]На параде на Красной площади подтвердили свое присутствие 5 лидеров государств - Казахстана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.[/info_b]

Нечем отражать?

Неделей раньше украинский военный обозреватель, экс-сотрудник Генштаба ВСУ, Олег Жданов заявил, что у России нет средств противодействия только одному виду ракет.

“Теоретически баллистические ракеты России сбивать нечем. Их хваленные комплексы С-400, если и борются, то только на малых дистанциях. У С-300 по баллистике - 30-40 километров. Но по времени реакции и скорости своей ракеты он не успевает эффективно отреагировать… И С-400, думаю, недалеко ушел”, - намекнул он. Однако у ВСУ на вооружении баллистических ракет практически нет: это советские Точка-У и украинские “Гром-2”. Про последние даже неизвестно, есть ли они на вооружении у украинцев.

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В любом случае, Олег Жданов уверен, что Украина даже не будет пытаться бить по скоплению гражданского населения в России, в том числе и по параду Победы.

“Если мы и будем наносить удары по территории России, то по военным объектам. Никто по скоплениям гражданских бить не будет”, - выказал уверенность эксперт. - Мы действуем с учетом обычаев и правил ведения войны. Поэтому мы жалеем гражданское население, относимся к нему гуманно и соблюдаем международные конвенции”.

Есть сотни ракет

В свою очередь, в Украине тоже готовятся к массированным ударам со стороны РФ на 9 мая.

“У них еще, на мой взгляд, есть до 100 ракет, это достаточно много. Начиная где-то с лета прошлого года они сумели поставить на конвейер Х-101 и те же 3М14 “Калибр”, - передает слова украинского эксперта Петра Черника телеканал ТСН.

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При этом украинский обозреватель признался, что ВСУ “очень сложно вычислить, сколько они их в месяц производят, потому что они их не могут производить без микроэлектроники, полупроводников и чипов”. “Но, на мой взгляд, на эту минуту в пределах где-то до 300 ракет этих двух классов у них есть”, - заявил он.

“Украину ждут большие ракетные пуски. Нельзя себе строить иллюзии, что этого уже не будет”, – считает Петр Черник.

Другой украинский обозреватель Олег Жданов считает, что на 9 мая Россия может попытаться нанести комбинированный удар с помощью ракет и БПЛА иранского производства.

“Вспомните, как это было и зимой и осенью, в ноябре, декабре, да и в марте месяце тоже самое. С трех направлений они пускали ракеты. Причем удары были комбинированные — и “шахеды”, и были крылатые ракеты и баллистические ракеты. То есть комплексный подход. Вполне возможно тоже самое ожидать и в ближайшее время”, - спрогнозировал Олег Жданов.