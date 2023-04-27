🎤 Мнение

Опубликовано: 27.04.2023 12:18 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские политики в последние дни стали чаще упоминать ядерное оружие как гарант безопасности страны. Там считают, что оно могло бы стать альтернативой вступлению НАТО, если вдруг страны Альянса откажут Киеву.

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк заявил, что “ошибки” западных стран, которым поверила Украина, отказавшись в 90-х годах от ядерных боеголовок, привели к началу вторжения России.

«США, к сожалению, вместе с другими западными странами призвали Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями»,— напомнил украинский политик и предложил Соединенными Штатами не забывать «ошибок прошлого».

Таким образом у Зеленского намекнули, что в случае отказа стран НАТО принять Украину в Альянс или дать осязаемые гарантии безопасности, Киев может решиться пересмотреть свою “ошибку” и вернуть стране ядерный статус.

Бывший советник ОП Алексей Арестович также заявил, что США и Запад делают недостаточно для помощи и обеспечения безопасности Украины.

“Эта кровь льется, в том числе по причине западной политики последних десятилетий и не выполненных ими обещаний”, - заявил Алексей Арестович, говоря о Будапештском меморандуме, подписанты (среди них были США и Россия) которого гарантировали Украине целостность территории и гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

По его словам, те же США делают намного больше для Тайваня, чем для Украины.

“США готовы вступиться силой за союзников в тихоокеанском регионе для недопущения войны, а на европейском континенте бушует крупнейшая война столетия, но мы слышим о “сложностях” с передачей нам дальнобойных ракет, самолётов и танков. А западная пресса обсуждает возможные сокращения помощи в зависимости от успехов в освобождении наших территорий”, - пожаловался украинский политик.

Алексей Арестович прямо заявил, что у Киева есть только две альтернативы: ядерный статус или вступление в НАТО.

Такие заявления в Украине начали появляться после информации в западной прессе, что военная поддержка будет ослабевать, если ВСУ не смогут провести значимое наступление в первой половине 2023 года.

Ссылаясь на анонимные источники в администрациях стран НАТО местные издания пишут, что у случае патовой ситуации на фронте, когда Россия не сможет наступать, а Украина - вернуть свои территории, власти западных стран будут вынуждены начать мирные переговоры с Россией и принудить к этому Киев. В то же время, официально руководители главных стран НАТО настаивают, что будут помогать Киеву до его победы.

Тем не менее, такое прощупывание почвы западными политиками явно не понравилось Киеву. Там заявляют, что способны отвоевать все территории, включая Крым, но для этого партнёры должны перестать шантажировать успехом контрнаступления, а сосредоточиться на поставках всего необходимого вооружения в нужных количествах. И последние заявления про возможности ядерного оружия как гаранта безопасности - прозрачный намек Украины. Дело в том, что у страны есть достаточный научный и производственный потенциал, чтобы создать свои ядерные боеголовки. Это понимают и в России, и на Западе.

В феврале 2033 года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил:

“Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент - впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут подвергнуты сомнению”.

Выход Украины из Будапештского меморандума будет означать, что она больше не признает взятые на себя обязательства по созданию ядерного оружия. Тем более, есть пример - Беларусь. В свое время отказавшись от ядерного оружия, как и Украина, официальный Минск согласился на размещение на своей территории российских боеголовок. В случае, если это произойдет, как обещал Путин, летом 2023 года, у властей Украины будут развязаны руки.

Как быстро Украина может создать свою ядерную бомбу или ракету?

Ещё весной 2022 года российские СМИ признали, что Украина имеет возможность создать ядерное оружие в течение года.

“Сразу после присоединения в 1994 г. к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украины приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 г. после известных событий на Украине по негласному распоряжению Порошенко, в то время президента страны”, - сообщил тогда российский Интерфакс со ссылкой на некие источники в российской разведке.

В свою очередь, Алексей Арестович в апреле 2023 года сообщил, что Украина способна восстановить свой ядерный потенциал в течение 6-9 месяцев.

«Тут вопрос: нам выгоднее иметь ядерное оружие либо нам выгоднее остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих европейских трендов?» — задался вопросом украинский политик.