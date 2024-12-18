Туск рассказал, что хорошего принесла Польше война России с Украиной. Кого и за что послал к черту?

Опубликовано: 18.12.2024 11:41 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 декабря провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В числе тем для обсуждения оказался и вопрос об эксгумациюи жертв Волынской резни, который до сих пор оставался камнем преткновения в переговорах двух стран.

Во время совместной пресс-конференции Туска и Зеленского один из украинских журналистов задал польскому премьеру вопрос, что должна сделать Украина, “чтобы вопрос Волынской трагедии наконец остался в прошлом”. Журналист обратил внимание на то, что “все украинские президенты извинились перед поляками” и задался вопросом, чего ещё от украинцев ждёт Варшава.

В ответ Туск назвал переговоры по этому вопросу “самым важным экзаменом для обоих народов” и подчеркнул, что сторонами нужно научиться “без эмоций говорить об истории”, с уважением к “ожиданиям и чувствам друг друга”.

“Это не тот матч, в котором друг другу нужно забить гол. Если польская семья желает похоронить останки своих предков, это даже не политика. Это нечто естественное”, — процитировал Туска польский портал Onet.pl.

Он назвал “ужасной ошибкой” и “непростительным грехом” ситуацию, при которой стороны в переговорах были бы “ослеплены плохими эмоциями”.

“Пусть идут к черту те, кто в нынешней ситуации, в которой мы все находимся, снова вспоминает историю, чтобы спорить или ссориться между собой. Это было бы непростительно. Если эта война и события принесли что-то хорошее (хотя они в основном принесли зло), но если они принесли что-то хорошее, то это то, что родилось между поляками и украинцами во время этой войны: солидарность и взаимопонимание”, - заявил Туск.

Зеленский, дополняя слова польского премьера, отметил, что нынешние приоритеты у двух стран иные.

“Мы не можем забыть прошлое, но мы должны думать о будущем и выжить. Именно единство Украины и Польши позволит нам это сделать”, - заявил украинский лидер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти Украины обязались не препятствовать Польше проводить поиски и эксгумацию жертв Волынской резни. Такое заявление 26 ноября сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Украина пообещала снять мораторий на эксгумации жертв Волынской резни