Учёные заявили, что из-за образования суперконтинента вся жизнь "погибнет в неуправляемой теплице". Когда?

📷 Фото

Опубликовано: 11.05.2024 12:36 , Обновлено: 11.05.2024

Учёные из Великобритании провели исследование, в ходе которого использовали сотни симуляций на суперкомпьютерах для отслеживания тектонических движений Земли. Они пришли к выводу, что из-за глобального потепления наша планета превратится в один огромный суперконтинент, который убьёт всё живое на планете.

Результаты научного исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, показали: в ходе образования суперконтинента температура на Земле станет ещё выше. Это, в свою очередь, сделает нашу планету непригодной для наземных млекопитающих, в том числе и людей.

“Вся жизнь в конечном итоге погибнет в неуправляемой теплице, как только поглощаемая солнечная радиация превысит выброс теплового излучения за несколько миллиардов лет”, — отметили авторы исследования.

Они пришли к выводу, что в течение 250 миллионов лет все континенты сойдутся, чтобы сформировать один суперконтинент. По мнению исследователей, это станет серьёзной причиной экстремальных колебаний климата. Известно, что Земля пережила по меньшей мере пять периодов “тектонических конвергентных циклов”, которые привели к образованию знакомых нам континентов. Все они появились из-за глобального колебания температуры, передало издание Popular Mechanics.

Ученые предсказали Европе «необычно засушливое» лето. А чего ждать в Беларуси?

По словам научного сообщества, увеличение солнечной энергии и, как следствие, — температур, приведёт к экстремальному потеплению, которое будет угрожать жизни млекопитающих. Оно может быть настолько сильным, что после формирования суперконтинента средняя температура на планете достигнет 50°C.

Несмотря на то, что млекопитающие могут адаптироваться к изменениям (они впадают в спячку, чтобы справиться с холодом, и в оцепенение, чтобы справиться с жарой), эксперты считают, что эти экстремальные условия станут для них непосильными. Интенсивное повышение температуры “вероятно, приведёт к переломному моменту в климате и массовому вымиранию”.

Последствия таяния ледников Гренландии, 1980 и 2012 годы

Погодные условия, вызванные суперконтинентом, будут как горячими, так и холодными, утверждается в исследовании. “Пригодность для жизни ограничивается не только потеплением климата, но и похолоданием”, — отметили учёные. По их словам, резкие перепады температур могут направить планету по спирали. Холод, например, приведёт к тому, что растения впадут в спячку и вода замерзнёт. А из-за сильной жары растения засохнут.

“На данный момент ни один из возможных сценариев будущего, к сожалению, не является пригодным для жизни”, — сделали неутешительный вывод британские исследователи.

Ранее Telegraf.news писал, что в Арктике выставили на продажу участок суши. За кусок земли площадью 6 тысяч гектаров на Шпицбергене хотят 300 миллионов евро. Земля находится на полпути между Норвегией и Северным полюсом. Кусок Арктики решили продать из-за того, что в 2023 году там было очень жаркое лето, в результате чего на острове начали таять ледники.

В Арктике выставили на продажу кусок суши за 300 миллионов евро