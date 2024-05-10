В Арктике выставили на продажу кусок суши за 300 миллионов евро

📷 Фото

Опубликовано: 10.05.2024 21:13 , Обновлено: 10.05.2024

В Арктике выставили на продажу участок суши. За кусок земли площадью 6 тысяч гектаров на Шпицбергене хотят 300 миллионов евро. Земля находится на полпути между Норвегией и Северным полюсом, сообщило международное информагентство Bloomberg.

Кусок Арктики решили продать из-за того, что в 2023 году там было очень жаркое лето, в результате чего на Шпицбергене начали таять ледники. Участок площадью 6000 га находится примерно в 64 километрах от населённого города Лонгйир на острове Шпицберген. Он включает в себя более 4 километров береговой линии и полон гор, фьордов, арктической флоры и фауны. С апреля по август здесь постоянно светит солнце, с октября по февраль — ночь.

[info_b]Шпицберген — один из самых северных архипелагов в мире. Это к востоку от Гренландии, примерно на полпути между материковой частью Скандинавии и Северным полюсом. Примерно 60% его территории покрыто ледниками, здесь часто можно встретить белого медведя или песца. Архипелаг стал местом назначения для путешественников, ищущих приключений, и для учёных, которые занимаются вопросом выживания человеческой расы (здесь зарыто знаменитое хранилище семян “Судного дня”).[/info_b]

Покупатели могут распорядиться сушей как угодно, существует лишь одно серьёзное ограничение, сообщило информагентство Bloomberg. Новые владельцы куска Арктики, будь то иностранные государства, корпорации или частные лица — должны соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года, который признаёт суверенитет Норвегии и запрещает всякое использование Земли в “целях, подобных войне”. Этот договор подписали после переговоров в Версале, положивших конец Первой мировой войне.

Ранее Telegraf.news писал, что немецкая политическая партия призвала правительство Германии ограничить стремительно растущие цены на шаурму, которые за последние два года выросли более чем в 2 раза из-за инфляции.

«Меркель держала шаурму под контролем» — В Германии потребовали снизить цены на популярную закуску