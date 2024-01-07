Убийца 77 человек пожаловался на «садистские» условия содержания. ТВ-зал с Xbox, тренажерка, попугайчики – смотрим фото

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Опубликовано: 07.01.2024 15:23 , Обновлено: 07.01.2024

Андерс Беринг Брейвик, норвежский стрелок, который убил 77 человек, вознамерился в понедельник, 8 января, подать в суд на норвежское государство за нарушение его прав человека. Уже в третий раз. Что не устраивает?

«Самый жестокий убийца мирного времени в Норвегии утверждает, что его одиночное заключение с момента водворения в тюрьму в 2012 году равносильно бесчеловечному обращению в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», – сообщило агентство Associated Press.

Пенитенциарная система Норвегии направлена, прежде всего, не на наказание, а на реабилитацию заключенных, уточнило AP. Условия в тюрьмах этой страны невыносимыми назвать трудно. Но несмотря на чудовищность совершенного преступления, Брейвик – не исключение.

«Его содержат в двухэтажном комплексе с кухней, столовой и ТВ-залом с Xbox, несколькими креслами. У него также есть тренажерный зал с гирями, беговой дорожкой и гребным тренажером, а по комплексу летают три попугая», – отметило агентство.

AP сообщило, что, несмотря на это, его адвокат утверждает: для Брейвика «невозможно иметь какие-либо значимые отношения с кем-либо из внешнего мира», и что «запрет отправлять письма является еще одним нарушением его права человека».

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Ранее Брейвик жаловался на:

резиновую ручку, так как она натирает ему пальцы при долгом использовании и может спровоцировать артрит. Но писать необходимо, поскольку он пишет автобиографию;

нехватку общения, поскольку сидит в одиночной камере (ранее норвежские власти обещали нанять ему специального сокамерника, но о том, что это произошло, не сообщали) и его социальная жизнь ограничивается пятиминутными диалогами с охранниками;

шум в тюрьме, издаваемый другими заключенными, и недружелюбное отношение сотрудников тюрьмы;

необходимость бриться и чистить зубы под досмотром и постоянно раздеваться для досмотра;

запрет носить свою одежду;

холодный кофе;

недостаточное количество масла, которое он может намазать на хлеб;

отсутствие увлажнителя воздуха;

плохой вид из окна.

В целом Брейвик назвал условия содержания в тюрьме «садистскими».

Associated Press напомнило, что Брейвик уже подавал аналогичные иски в 2016 и 2022 годах, но они были отклонены. Также он просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но получил отказ, поскольку было признано, что он «не проявил никакого раскаяния в своих поступках, которые он назвал крестовым походом против мультикультурализма в Норвегии».

Ранее Телеграф писал, что в Лас-Вегасе (США) мужчина напал на судью после того, как она отказалась выпустить его под залог. Видео с инцидентом разлетелось по Сети.

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