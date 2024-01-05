В США мужчина набросился на судью сразу же после отказа выпустить его под залог
В Лас-Вегасе (США) мужчина напал на судью после того, как она отказалась выпустить его под залог. Видео с инцидентом разлетелось по Сети.
Это случилось 3 января 2024 года. Мужчину Делон Редден судили за попытку побоев со значительными телесными повреждениями. Адвокат подсудимого ходатайствовал, чтобы того выпустили под залог. Однако судья Мэри Кэй Холтус отказала.
В ответ Делон Редден буквально перепрыгнул через свою кафедру, а затем — через через судейскую трибуну и накинулся на Холтус, выкрикивая нецензурные оскорбления в ее адрес.
Судья получила легкие травмы, одному из стражей порядка Редден разбил голову и вывихнул плечо.
В итоге вместо одного обвинения против мужчины выдвинули 13 новых.
Один из пользователей, который посмотрел видео, отметил, что “по сути, это - идеальная иллюстрация справедливости судебного решения. Буквально в ту же секунду!”.
Другой написал: “Он: “Я изменился”. Также он: продолжает показывать, что он не изменился”.
“Впервые вижу, чтобы на судью так нападали”, — отметил третий.
“Ну, его действия говорят сами за себя… Подтвердил мысли судьи”, “Не самый лучший способ добиться снисхождения суда…”, “И теперь он сделал свое пребывание в тюрьме намного хуже. Она сделала правильный выбор”, — поделились мнением остальные.
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